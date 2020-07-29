Засідання у справі за позовом колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохи та нардепа Максима Бужанського Печерський райсуд Києва переніс. Як відомо, Сивохо та Бужанський позивались проти представників "Нацкорпусу" Юрія Каплі, Олександра Демидова та Сергія Тамаріна.

У пресслужбі "Нацкорпусу" повідомили, що під час судового засідання захисник ветеранів Едуард Вербінець подав клопотання про відвід головуючої судді Віти Бортницької.

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Водночас суддя оголосила перерву на невизначений термін для розгляду відводу. Через це дата наступного засідання поки невідома.

Під будівлею суду прийшли приблизно сотня представників "Нацкорпусу", аби підтримати колег. Вони мали прапори та іншу символіку. Також облаштували намет.



Представники "Нацкопусу" під будівлею суду / Фото 24 канал



Скандал за участі Сивохи та "Національного корпусу стався у березні 2020 року / Фото 24 канал



Люди прийшли з символікою / Фото 24 канал

Що відомо про конфлікт за участі Сивохо: коротко