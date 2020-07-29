Суд переніс слухання у справі Сивохи проти представників "Нацкорпусу": фото
Засідання у справі за позовом колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохи та нардепа Максима Бужанського Печерський райсуд Києва переніс. Як відомо, Сивохо та Бужанський позивались проти представників "Нацкорпусу" Юрія Каплі, Олександра Демидова та Сергія Тамаріна.
У пресслужбі "Нацкорпусу" повідомили, що під час судового засідання захисник ветеранів Едуард Вербінець подав клопотання про відвід головуючої судді Віти Бортницької.
Цікаво Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Водночас суддя оголосила перерву на невизначений термін для розгляду відводу. Через це дата наступного засідання поки невідома.
Під будівлею суду прийшли приблизно сотня представників "Нацкорпусу", аби підтримати колег. Вони мали прапори та іншу символіку. Також облаштували намет.
Представники "Нацкопусу" під будівлею суду / Фото 24 канал
Скандал за участі Сивохи та "Національного корпусу стався у березні 2020 року / Фото 24 канал
Люди прийшли з символікою / Фото 24 канал
Що відомо про конфлікт за участі Сивохо: коротко
- Під час презентації Національної платформи примирення і єдності, яка відбулась 12 березня 2020 року, представники організації "Національний корпус" почали суперечку із тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо.
- Невдовзі вони вдарили Сивохо у спину, після чого він впав на підлогу.
- Як стало відомо, під час презентації Сивохо та його команда озвучували неоднозначні заяви. Зокрема, сам Сивохо назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом".
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. До відділка доправили 15 осіб.