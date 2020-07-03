Трое членов Высшего совета правосудия не взяли самоотвод по делу судьи Павла Вовка, хотя могут иметь конфликт интересов. Вовка подозревают во вмешательстве в работу судебных органов. Сам судья все отрицает.

Еще у одного члена ВСП мог быть конфликт интересов при вынесении решения в отношении другого судьи Окружного админсуда Киева – Игоря Погрибниченко. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

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20 августа 2019 года ВСП не поддержал ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении судьи ОАСК Павла Вовка от осуществления правосудия – "в связи с привлечением к уголовной ответственности".

По данным НАБУ и Генпрокуратуры, Вовк и другие судьи Окружного админсуда фигурировали в деле об организации вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Важно! Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров вероятно судей Окружного админсуда, в частности, его главы – Павла Вовка.

Как выяснили журналисты "Схем", в тот день, когда ВСП принимал решение относительно судьи Вовка, еще трое членов ВСП не объявили самоотвод, хотя у них – возможный конфликт интересов.

Судья Владимир Говоруха

Так, докладчик по делу Вовка, тогдашний глава ВСП Владимир Говоруха, ранее получал положительное судебное решение по частному делу от судейской коллегии, членом которой был Павел Вовк.

Согласно этому решению, Говорухе в 2011 году должны были выплатить почти 268 тысяч гривен как "недополученную заработную плату", а еще около 241 тысячи как "недополученное пожизненное денежное содержание".



Ранее Вовк принимал решение в деле члена ВСП Говорухи / Фото "Схемы"



Судья Виктор Шапран

Вовк также ранее принял положительное решение по частному делу еще одного члена ВСП, который рассматривал вопрос об отстранении его от правосудия – Виктора Шапрана.

В 2012 году судья Вовк удовлетворил просьбу тогдашнего судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда Шапрана не платить с его зарплаты налоги государству в размере 14 тысяч гривен. Эти деньги должны были быть зачислены судье Шапрану как его доход.



Вовк удовлетворил просьбу Шапрана не платить налоги с его зарплаты / Фото "Схемы"

Судья Андрей Овсиенко

Вероятный конфликт был и у Андрея Овсиенко, который тоже рассматривал дело об отстранении Вовка от осуществления правосудия в августе 2019 года и который ныне возглавляет ВСП.

Его жена – Оксана Овсиенко, как кандидатка в судьи, за несколько месяцев до этого рассмотрения проходила стажировку в Окружном админсуде. А Павел Вовк, как глава суда, и должен был назначить для жены члена ВСП "коуча-наставника" в суде.



Жена Андрея Овсиенко проходила практику в ОАСК / Фото "Схемы"

Вероятный конфликт интересов при решении относительно Погребниченко

Кроме Вовка, 20 августа 2019 года ВСП отказался отстранить от правосудия еще одного судью Окружного админсуда, который также фигурирует на так называемых "пленках Вовка", которого также подозревают во вмешательстве в работу судебных органов – Игоря Погрибниченко.

Как выяснили "Схемы", на том заседании присутствовал также член Высшего совета правосудия Виктор Грищук, в деле которого ранее судьей выступал упомянутый Погребниченко.

Этот судья рассматривал вопрос правомерности назначения Виктора Грищука членом Высшего совета правосудия. Сначала судья Погребниченко оставил заявление без движения, потому что нашел в нем недостатки, а впоследствии и вообще вернул его истцу.

Об этом прямо говорит закон "О судоустройстве и статусе судей", что член ВСП не должен и не может рассматривать вопросы, если этот судья рассматривал или рассматривает дела в отношении члена ВСП – здесь налицо конфликт интересов,

– отметила эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Отдельно журналисты отправили запрос в НАПК с вопросами относительно возможного конфликта интересов у членов ВСП. "Схемы" также направили письма членам Высшего совета правосудия с просьбой о комментарии, но ответа до публикации так и не получили.

Что известно о деле Вовка? В июле 2019 года представители НАБУ и Генпрокуратуры провели обыски в Окружном админсуде Киева и в Суворовском районном суде Одессы – "в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями Окружного админсуда Киева".



В суде назвали обыски НАБУ и ГПУ давлением. Сам Павел Вовк заявлял, что считает обнародованные детективами записи "компиляцией и монтажом". Четверо судей, в том числе Вовк и Погребниченко, получили подозрения.



Сейчас досудебное расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела, которое вскоре должно быть передано в суд. 21 января Павла Вовка повторно избрали главой Окружного админсуда Киева.



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