Троє членів Вищої ради правосуддя не взяли самовідвід у справі судді Павла Вовка, хоча можуть мати конфлікт інтересів. Вовка підозрюють у втручанні в роботу судових органів. Сам суддя все заперечує.

Ще в одного члена ВРП міг бути конфлікт інтересів при винесенні рішення щодо іншого судді Окружного адмінсуду Києва – Ігоря Погрібніченка. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

Цікаво Союз Медведчук-Коломойський: які тісні бізнес-зв'язки пов'язують олігархів

20 серпня 2019 року ВРП не підтримала клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення судді ОАСК Павла Вовка від здійснення правосуддя – "у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності".

За даними НАБУ і Генпрокуратури, Вовк та інші судді Окружного адмінсуду фігурували у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Важливо! Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адмінсуду, зокрема, його голови – Павла Вовка.



Як з'ясували журналісти "Схем", в той день, коли ВРП ухвалювала рішення щодо судді Вовка, ще троє членів ВРП не оголосили самовідвід, хоча в них – можливий конфлікт інтересів.

Суддя Володимир Говоруха

Так, доповідач у справі Вовка, тодішній голова ВРП Володимир Говоруха, раніше отримував позитивне судове рішення у приватній справі від суддівської колегії, членом якої був Павло Вовк.

Відповідно до цього рішення, Говорусі в 2011 році мали виплатити майже 268 тисяч гривень як "недоотриману заробітну плату", а ще приблизно 241 тисячі як "недоотримане довічне грошове утримання".



Раніше Вовк ухвалював рішення у справі члена ВРП Говорухи / Фото "Схеми"



Суддя Віктор Шапран

Вовк також раніше ухвалив позитивне рішення у приватній справі ще одного члена ВРП, який розглядав питання щодо відсторонення його від правосуддя – Віктора Шапрана.

У 2012 році суддя Вовк задовольнив прохання тодішнього судді Київського апеляційного господарського суду Шапрана не платити з його зарплати податки державі в розмірі 14 тисяч гривень. Ці гроші мали бути зараховані судді Шапрану як його дохід.



Вовк задовольнив прохання Шапрана не платити податки з його зарплати / Фото "Схеми"

Суддя Андрій Овсієнко

Імовірний конфлікт був і в Андрія Овсієнка, який теж розглядав справу щодо відсторонення Вовка від здійснення правосуддя у серпні 2019 року і який нині очолює ВРП.

Його дружина – Оксана Овсієнко, як кандидатка у судді, за кілька місяців до цього розгляду проходила стажування в Окружному адмінсуді. А Павло Вовк, як голова суду, і мав призначити для дружини члена ВРП "коуча-наставника" в суді.



Дружина Андрія Овсієнка проходила практику в ОАСК / Фото "Схеми"

Ймовірний конфлікт інтересів при рішенні щодо Погрібніченка

Крім Вовка, 20 серпня 2019 року ВРП відмовилась відсторонити від правосуддя ще одного суддю Окружного адмінсуду, який також фігурує на так званих "плівках Вовка" і якого також підозрюють у втручанні у роботу судових органів – Ігоря Погрібніченка.

Як з'ясували "Схеми", на тому засіданні був присутній також член Вищої ради правосуддя Віктор Грищук, у справі якого раніше суддею виступав згаданий Погрібніченко.

Цей суддя розглядав питання правомірності призначення Віктора Грищука членом Вищої ради правосуддя. Спочатку суддя Погрібніченко залишив заяву без руху, бо знайшов у ній недоліки, а згодом і взагалі повернув її позивачу.

Про це прямо говорить закон "Про судоустрій і статус суддів", що член ВРП не має і не може розглядати питань, якщо цей суддя розглядав чи розглядає справи щодо члена ВРП – тут очевидний конфлікт інтересів,

– зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

Окремо журналісти відправили запит до НАЗК із питаннями щодо можливого конфлікту інтересів у членів ВРП. "Схеми" також надіслали листи до членів Вищої ради правосуддя з проханням про коментар, але відповіді до публікації так і не отримали.

Що відомо про справу Вовка? У липні 2019 року представники НАБУ і Генпрокуратури провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси – "у межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адмінсуду Києва".



В суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском. Сам Павло Вовк заявляв, що вважає оприлюднені детективами записи "компіляцією і монтажем". Четверо суддів, у тому числі Вовк та Погрібніченко, отримали підозри.



Нині досудове розслідування завершено, сторони знайомляться з матеріалами справи, яка невдовзі має бути передана до суду. 21 січня Павла Вовка повторно обрали головою Окружного адмінсуду Києва.



Більше – дивіться у відео програми.