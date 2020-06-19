Нещодавно народний депутат Віктор Медведчук оприлюднив свою декларацію. Журналісти програми "Схеми" виявили, що проросійський політик Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки в медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським.

Детальніше про те, які тісні бізнес-зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським має родина кума Путіна Віктора Медведчука – читайте у програмі "Схеми: Корупція в деталях".

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Раніше Медведчук заявляв, що його дружина Оксана Марченко лише володіє нафтовим бізнесом у Росії через компанії, зареєстровані на Кіпрі. А він ним – управляє. В Україні партнером у бізнесі є олігарх Ігор Коломойський. Сфери, де Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп:

енергетика,

металургія,

логістика нафтопродуктів,

медіабізнес.

Енергетика

У кожній області України є компанії-монополісти з постачання електроенергії. В Україні їх 25 і майже всі вони перебувають у приватній власності. І лише контрольні пакети 6 обленерго досі належать державі.



Обленерго, які належать державі / Фото "Схеми"

"Львівобленерго" та "Прикарпаттяобленерго" – ЗМІ відносили до сфери впливу братів Григорія та Ігоря Суркісів із мажоритарною часткою власності та умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Виявилося, що співвласником цього обленерго є родина Віктора Медведчука. Політик задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх 5 фірм є його дружина Оксана Марченко.

За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, частки в цих фірмах порівну оформлені на 2 різних кіпріотів за договором трасту.

Якщо кінцевий бенефіціар компанії на Кіпрі не хоче, щоб його дані були в реєстрі, то він укладає трастову угоду з кіпріотом. Він і є номінальним власником такої компанії. Якщо в компанії кілька таких номінальних власників, то, як правило, кожен із них представляє одного бенефіціара. Тобто якщо 2 кіпріота, то компанія може належати 2 особам у рівних частках,

– пояснив партнер юридичної фірми Eterna Law Андрій Астапов.

Отже, подружжя Медведчука-Марченко – можливий власник щонайменше половини кожної із цих кіпрських фірм. Сумарно вони мають приблизно 44% акцій цього обленерго. У відповідь на запит "Схем" у "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що компанія не володіє інформацією, що родина Віктора Медведчука є власницею частки підприємства.



Оксана Марченко та Віктор Медведчук / Фото Clutch

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій "Львівобленерго. Ще майже 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська фірма. Вони є близькою до оточення бізнесмена Ігоря Коломойського.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" належить державі. Понад 35 % акцій записані на 3 кіпрські фірми. Медведчук задекларував, що його дружина є власницею 2 з них. Це вказує на те, що родина депутата могла сконцентрувати приблизно 12% акцій цього "Запоріжжяобленерго".

Іншу фірму-власницю міноритарного пакета акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов'язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним та Ігорем Коломойським.

Металургія

► ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"

Він спеціалізується на виробництві металопродукції з нержавіючих і спеціальних сталей. Понад 91% акцій підприємства записані на 5 кіпрських фірм. У ЗМІ зазначали, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі "Приват" та російській VS Energy Олександра Бабакова. Він же – ексдепутата Держдуми Росії від партії "Єдина Росія". Виявилося, що в підприємства є ще один, раніше невідомий акціонер.



"Дніпроспецсталь" / Фото "Телеканал Z"

Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури "Дніпроспецсталі". Вони сумарно тримають 34,2% акцій великого заводу в Запоріжжі. Він вказує, що Марченко є бенефіціаром усіх 3 фірм, але не зазначає – повністю чи частково.

Кожною з перших 2 кіпрських фірм натомість володіють ще 2 фірми – по одній із Кіпру, і по одній із Белізу. Вони наполовину належать Марченко, відповідно до декларації її чоловіка-депутата. У третій фірмі зі структури "Дніпроспецсталі" в Марченко тут теж частка в щонайменше 50%. Отже, родина Медведчука є кінцевим бенефіціаром щонайменше 17% акцій "Дніпроспецсталі".​

► АТ "Запорізький завод феросплавів"

Це один із найбільших у Європі виробників сплавів заліза з різними хімічними елементами, які використовуються в різних сферах металургії. 90% акцій заводу записані на 5 кіпрських фірм. Історично українські ЗМІ зараховували цей завод до сфери інтересів групи "Приват". Але виявилося, що майже половиною заводу, схоже, володіє родина Віктора Медведчука.

Медведчук задекларував 4 з 5 компаній-власників АТ "Запорізький завод феросплавів". П'ята компанія зі структури власності АТ "ЗЗФ" – це кіпрська фірма Halefield Holdings Ltd. Ця компанія, ймовірно, входить до складу умовної групи "Приват", адже в ЗМІ вона згадувалася як одна з найбільших фірм за об'ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку".

Медіа

Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує в структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Його дружина – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів. Ця фірма має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї родини Віктора Медведчука.



Хто контролює українські телеканали / Інфографіка 24 каналу

Іншим великим співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський. Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує в структурі власності телеканалу "2+2". Через низку компаній вона контролює тут частку розміром 24,51%. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї подружжя Медведчука-Марченко.

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Також Віктор Медведчук причетний і до іншого телеканалу "ТЕТ". Хоча телеканал і не оприлюднив повної структури власності. Саме ця компанія через ланцюжок інших компаній є власником 70% акцій ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". У коментарі "Схемам" Ігор Коломойський зазначив, що інформація про частку родини Медведчука-Марченко в структурі "Студії 1+1" для нього новина.

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