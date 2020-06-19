Недавно народный депутат Виктор Медведчук обнародовал свою декларацию. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что пророссийский политик Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в медиа, энергетике и металлургии с олигархом Игорем Коломойским.

Подробнее о том, какие тесные бизнес-связи с олигархом Игорем Коломойским имеет семья кума Путина Виктора Медведчука – читайте в программе "Схемы: Коррупция в деталях".

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Ранее Медведчук заявлял, что его жена Оксана Марченко только владеет нефтяным бизнесом в России через компании, зарегистрированные на Кипре. А он им – управляет. В Украине партнером в бизнесе является олигарх Игорь Коломойский. Сферы, где Игорь Коломойский и Виктор Медведчук имеют общий бизнес, можно условно разделить на несколько групп:

энергетика,

металлургия,

логистика нефтепродуктов,

медиабизнес.

Энергетика

В каждой области Украины есть компании-монополисты по поставкам электроэнергии. В Украине их 25 и почти все они находятся в частной собственности. И только контрольные пакеты 6 облэнерго до сих пор принадлежат государству.

Облэнерго, которые принадлежат государству / Фото "Схемы"

"Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго" – СМИ относили к сфере влияния братьев Григория и Игоря Суркисов с мажоритарной долей собственности и условной группы "Приват" Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Оказалось, что совладельцем этого облэнерго является семья Виктора Медведчука. Политик задекларировал, что конечным бенефициаром всех 5 фирм является его жена Оксана Марченко.

По данным кипрского реестра юридических лиц, доли в этих фирмах поровну оформлены на 2 разных киприотов по договору траста.

Если конечный бенефициар компании на Кипре не хочет, чтобы его данные были в реестре, то он заключает трастовое соглашение с киприотом. Он и является номинальным держателем такой компании. Если в компании несколько таких номинальных владельцев, то, как правило, каждый из них представляет одного бенефициара. То есть если 2 киприота, то компания может принадлежать 2 лицам в равных долях,

– пояснил партнер юридической фирмы Eterna Law Андрей Астапов.

Итак, супруги Медведчук-Марченко – возможные владельцы не менее половины каждой из этих кипрских компаний. Суммарно они имеют примерно 44% акций этого облэнерго. В ответ на запрос "Схем" в "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что компания не владеет информацией, что семья Виктора Медведчука является владелицей доли предприятия.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук / Фото Clutch

На эти же кипрские фирмы записано 89% акций "Львовоблэнерго". Еще почти 5% акций этого облэнерго владеет кипрская фирма. Они близка к окружению бизнесмена Игоря Коломойского.

Контрольный пакет акций ОАО "Запорожьеоблэнерго" принадлежит государству. Более 35% акций записаны на 3 кипрские фирмы. Медведчук задекларировал, что его жена является владелицей 2 из них. Это указывает на то, что семья депутата могла сконцентрировать около 12% акций этого "Запорожьеоблэнерго".

Другую фирму-владелицу миноритарного пакета акций облэнерго, Bikontia Enteprises, в СМИ связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.

Металлургия

► ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь"

Он специализируется на производстве металлопродукции из нержавеющих и специальных сталей. Более 91% акций предприятия записаны на 5 кипрских компаний. В СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит так называемой бизнес-группе "Приват" и российской VS Energy Александра Бабакова. Он же – экс-депутат Госдумы России от партии "Единая Россия". Оказалось, что у предприятия есть еще один, ранее неизвестный акционер.

"Днепроспецсталь" / Фото "Телеканал Z"

Виктор Медведчук внес в декларацию фирмы из структуры "Днепроспецстали". Они суммарно держат 34,2% акций крупного завода в Запорожье. Он указывает, что Марченко является бенефициаром всех 3 фирм, но не указывает – полностью или частично.

Каждой из первых 2 кипрских фирм взамен уладеют еще 2 компании – по одной из Кипра, и по одной из Белиза. Они наполовину принадлежат Марченко, согласно декларации ее мужа-депутата. В третьей фирме из структуры "Днепроспецстали" у Марченко здесь тоже доля по меньшей мере 50%. Итак, семья Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций "Днепроспецстали".

► АО "Запорожский завод ферросплавов"

Это один из крупнейших в Европе производителей сплавов железа с различными химическими элементами, которые используются в различных сферах металлургии. 90% акций завода записаны на 5 кипрских компаний. Исторически украинские СМИ причисляли завод в сферу интересов группы "Приват". Но оказалось, что почти половиной завода, похоже, владеет семья Виктора Медведчука.

Медведчук задекларировал 4 из 5 компаний-владельцев АО "Запорожский завод ферросплавов". Пятая компания из структуры собственности АО "ЗЗФ" – это кипрская фирма Halefield Holdings Ltd. Эта компания, вероятно, входит в состав условной группы "Приват", ведь в СМИ она упоминалась как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрским филиалом "Приватбанка".

Медиа

Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его жена – конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Эта фирма имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней семьи Виктора Медведчука.

Кто контролирует украинские телеканалы / Инфографика 24 канала

Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский. Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности телеканала "2+2". Через ряд компаний она контролирует здесь долю размером 24,51%. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней супругов Медведчука-Марченко.

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Также Виктор Медведчук причастен и к другому телеканалу "ТЕТ". Хотя телеканал и не обнародовал полной структуры собственности. Именно эта компания через цепочку других компаний является владельцем 70% акций ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". В комментарии "Схем" Игорь Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчука-Марченко в структуре "Студии 1+1" для него новость.

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