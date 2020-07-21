Дело Славомира Новака: подозрение объявили его бывшей заместительнице
Бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. В этом деле подозрение получила и бывшая советница Новака.
Всего в деле, как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уже пяти особам сообщили о подозрении.
Ранее Экс-главе "Укравтодора" Новаку объявили обвинения
Кому уже объявили подозрение
- исполняющему обязанности председателя "Укравтодора" – Славомиру Новаку,
- двум гражданам Польши: Дариушу С., Яцеку П.,
- иностранному гражданину – представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора",
- гражданке Украины – экс-советнице руководителя "Укравтодора".
Что инкриминируют Новаку
Используя свое служебное положение в Украине, он просил взятки. При этом незаконные обогащения тщательно маскировались, а деньги – отмывались.
Например, Новак создавал на территории Польши подконтрольные компании, пополнял их уставный капитал. Или другим способом – участники тендерных процедур Укравтодора могли выкупить подконтрольные компании за суммы, которые в сотни раз превышали размер их уставного капитала.
Действия экс-чиновника украинские правоохранители квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Что известно о задержании Новака в Польше: основное
- В Польше 20 июля задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
- Его подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.
- Кроме него задержали также Дариуша С., бывшего главу JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Дело с Дариушем уже завершено, а Яцека еще допрашивают следователи.
- Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.