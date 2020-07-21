Бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег. В этом деле подозрение получила и бывшая советница Новака.

Всего в деле, как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уже пяти особам сообщили о подозрении.

Ранее Экс-главе "Укравтодора" Новаку объявили обвинения

Кому уже объявили подозрение

исполняющему обязанности председателя "Укравтодора" – Славомиру Новаку,

двум гражданам Польши: Дариушу С., Яцеку П.,

иностранному гражданину – представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора",

гражданке Украины – экс-советнице руководителя "Укравтодора".

Что инкриминируют Новаку

Используя свое служебное положение в Украине, он просил взятки. При этом незаконные обогащения тщательно маскировались, а деньги – отмывались.

Например, Новак создавал на территории Польши подконтрольные компании, пополнял их уставный капитал. Или другим способом – участники тендерных процедур Укравтодора могли выкупить подконтрольные компании за суммы, которые в сотни раз превышали размер их уставного капитала.

Действия экс-чиновника украинские правоохранители квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Что известно о задержании Новака в Польше: основное