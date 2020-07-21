Справа Славоміра Новака: підозру оголосили його колишній заступниці
Колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей. У цій справі підозру отримала і колишня радниця Новака.
Загалом у справі, як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже п'ятьом особом повідомили про підозру.
Раніше Ексглаві "Укравтодору" Новаку оголосили звинувачення
Кому вже оголосили підозру
- виконувачу обов'язків голови "Укравтодору" – Славоміру Новаку
- двом громадянам Польщі: Даріуша З., Яцека П.
- іноземному громадянину – представнику однієї з компаній-учасниць тендерів "Укравтодору"
- громадянці України – ексрадниці керівника "Укравтодору".
Що інкримінують Новаку
Використовуючи своє службове становище в Україні, він просив хабарі. При цьому незаконні збагачення ретельно маскувалися, а гроші –відмивалися.
Наприклад, Новак створював на території Польщі підконтрольні компанії, поповнював їх статутний капітал. Або у інший спосіб – учасники тендерних процедур Укравтодору могли викупити підконтрольні компанії за суми, які у сотні разів перевищували розмір їх статутного капіталу.
Дії експосадовця українські правоохоронці кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Що відомо про затримання Новака в Польщі: основне
- У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака.
- Його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.
- Окрім нього затримали також Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П. Справа з Даріушем вже завершена, а Яцека ще допитують слідчі.
- Розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро Польщі, прокуратурою Варшави, САП України і Національним антикорупційним бюро України.