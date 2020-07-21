Колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей. У цій справі підозру отримала і колишня радниця Новака.

Загалом у справі, як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже п'ятьом особом повідомили про підозру.

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Кому вже оголосили підозру

виконувачу обов'язків голови "Укравтодору" – Славоміру Новаку

двом громадянам Польщі: Даріуша З., Яцека П.

іноземному громадянину – представнику однієї з компаній-учасниць тендерів "Укравтодору"

громадянці України – ексрадниці керівника "Укравтодору".

Що інкримінують Новаку

Використовуючи своє службове становище в Україні, він просив хабарі. При цьому незаконні збагачення ретельно маскувалися, а гроші –відмивалися.

Наприклад, Новак створював на території Польщі підконтрольні компанії, поповнював їх статутний капітал. Або у інший спосіб – учасники тендерних процедур Укравтодору могли викупити підконтрольні компанії за суми, які у сотні разів перевищували розмір їх статутного капіталу.

Дії експосадовця українські правоохоронці кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Що відомо про затримання Новака в Польщі: основне