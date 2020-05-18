Дело Стерненко: СБУ не вручила подозрение активисту, а признала потерпевшим – видео
В Службе безопасности Украины 18 мая отметили, не будут вручать подозрение активисту Сергею Стерненко. Правоохранители призвали не давить на следователей. Сам Стерненко говорит, что его вызвали для ознакомления с материалами дела, но планы у СБУ были другие.
В пресс-службе СБУ настаивают, что вызвали Стерненко только для "проведения следственных и процессуальных действий". Правоохранители также считают, что активизация этого дела в СМИ является попыткой обострить ситуацию и создать возможности для давления на расследование.
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После допроса в СБУ Стерненко вышел к журналистам. Активисты встретили его громкими аплодисментами. Он сказал, что не верит в то, что правоохранители вызвали его лишь для ознакомления с делом.
Для этого повестки никто и никогда не вручает. Планы у них были совсем другие. Я на 100% уверен, что мне должны были сообщить о подозрении в убийстве,
– убежден Стерненко.
Он также поблагодарил граждан, которые пришли его поддержать.
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Что известно об акции в защиту Стерненко под СБУ
- В Киеве возле здания СБУ 18 мая собрались митингующие на акцию протеста. Все потому, что известному одесскому активисту Сергею Стерненко должны были объявить подозрение.
- На акции собрались около тысячи человек. В Аскольдов переулок, на допрос в СБУ пришел и сам Стерненко.
- Стерненко поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, и спел вместе с ними гимн Украины и пошел с адвокатом на встречу со следователем.
Смотрите видео с акции "Руки прочь от Стерненко":
Что известно о деле Стерненко и в чем его обвиняют?
- На жизнь Стерненко покушались трижды в течение одного года: февраль – мае 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.
- Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.
- После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.
- Напротив, заходила речь не об обеспечении Стерненко, а об объявлении ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.
- Об объявлении подозрения самом Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.
- Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
- В защиту Стерненко выступило множество активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены Офиса Президента и дома Ирины Венедиктовой.
- 14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен был явиться 18 мая.
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