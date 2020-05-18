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Дело Стерненко: СБУ не вручила подозрение активисту, а признала потерпевшим – видео

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Сергей Стерненко
Сергей Стерненко / facebook.com/ssternenko

В Службе безопасности Украины 18 мая отметили, не будут вручать подозрение активисту Сергею Стерненко. Правоохранители призвали не давить на следователей. Сам Стерненко говорит, что его вызвали для ознакомления с материалами дела, но планы у СБУ были другие.

В пресс-службе СБУ настаивают, что вызвали Стерненко только для "проведения следственных и процессуальных действий". Правоохранители также считают, что активизация этого дела в СМИ является попыткой обострить ситуацию и создать возможности для давления на расследование.

Актуально "Руки прочь от Стерненко": в СБУ собрались активисты на акцию протеста – видео

После допроса в СБУ Стерненко вышел к журналистам. Активисты встретили его громкими аплодисментами. Он сказал, что не верит в то, что правоохранители вызвали его лишь для ознакомления с делом.

Для этого повестки никто и никогда не вручает. Планы у них были совсем другие. Я на 100% уверен, что мне должны были сообщить о подозрении в убийстве,
убежден Стерненко.

Он также поблагодарил граждан, которые пришли его поддержать.

Стерненко рассказал  о сути вопросов на его допросе в СБУ: смотрите видео 24 канала

Что известно об акции в защиту Стерненко под СБУ

  • В Киеве возле здания СБУ 18 мая собрались митингующие на акцию протеста. Все потому, что известному одесскому активисту Сергею Стерненко должны были объявить подозрение.
  • На акции собрались около тысячи человек. В Аскольдов переулок, на допрос в СБУ пришел и сам Стерненко.
  • Стерненко поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, и спел вместе с ними гимн Украины и пошел с адвокатом на встречу со следователем.

Смотрите видео с акции "Руки прочь от Стерненко":

Что известно о деле Стерненко и в чем его обвиняют?

  • На жизнь Стерненко покушались трижды в течение одного года: февраль – мае 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.
  • Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.
  • После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.
  • Напротив, заходила речь не об обеспечении Стерненко, а об объявлении ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.
  • Об объявлении подозрения самом Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.
  • Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".
  • В защиту Стерненко выступило множество активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены Офиса Президента и дома Ирины Венедиктовой.
  • 14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен был явиться 18 мая.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины СБУ Сергей Стерненко Новости политики
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