Дело Стерненко: СБУ не вручила подозрение активисту, а признала потерпевшим – видео

В Службе безопасности Украины 18 мая отметили, не будут вручать подозрение активисту Сергею Стерненко. Правоохранители призвали не давить на следователей. Сам Стерненко говорит, что его вызвали для ознакомления с материалами дела, но планы у СБУ были другие.

В пресс-службе СБУ настаивают, что вызвали Стерненко только для "проведения следственных и процессуальных действий". Правоохранители также считают, что активизация этого дела в СМИ является попыткой обострить ситуацию и создать возможности для давления на расследование.

Актуально "Руки прочь от Стерненко": в СБУ собрались активисты на акцию протеста – видео

После допроса в СБУ Стерненко вышел к журналистам. Активисты встретили его громкими аплодисментами. Он сказал, что не верит в то, что правоохранители вызвали его лишь для ознакомления с делом.

Для этого повестки никто и никогда не вручает. Планы у них были совсем другие. Я на 100% уверен, что мне должны были сообщить о подозрении в убийстве,

– убежден Стерненко.

Он также поблагодарил граждан, которые пришли его поддержать.

Стерненко рассказал о сути вопросов на его допросе в СБУ: смотрите видео 24 канала



Что известно об акции в защиту Стерненко под СБУ

В Киеве возле здания СБУ 18 мая собрались митингующие на акцию протеста. Все потому, что известному одесскому активисту Сергею Стерненко должны были объявить подозрение.

На акции собрались около тысячи человек. В Аскольдов переулок, на допрос в СБУ пришел и сам Стерненко.

Стерненко поблагодарил всех, кто пришел его поддержать, и спел вместе с ними гимн Украины и пошел с адвокатом на встречу со следователем.

Смотрите видео с акции "Руки прочь от Стерненко":

Что известно о деле Стерненко и в чем его обвиняют?

На жизнь Стерненко покушались трижды в течение одного года: февраль – мае 2018 года. Выйти на организаторов нападения и заказчиков следствию пока не удалось.

Во время третьего нападения Стерненко сумел отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из нападавших ножом, и в результате полученных травм тот скончался.

После нападений Стерненко просил предоставить ему охрану, но ему в этом отказали.

Напротив, заходила речь не об обеспечении Стерненко, а об объявлении ему подозрения. За это выступали бывшие регионалы, больше всего – Андрей Портнов.

Об объявлении подозрения самом Стерненко предметная речь зашла после назначения Венедиктовой генпрокурором, несмотря на то, что дело расследовала не прокуратура.

Подозрение могут вручить по статьям "Убийство" или "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны".

В защиту Стерненко выступило множество активистов, в городах прошли массовые акции. Протестующие неоднократно приходили под стены Офиса Президента и дома Ирины Венедиктовой.

14 мая Стерненко получил вызов в СБУ, куда должен был явиться 18 мая.

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