Дело Стерненко: противостояние двух политических миров и выводы юристов

Фамилия одесского активиста Сергея Стерненко каждый день звучит из разных политических лагерей. Одни уверены, что он совершал самозащиту, другие же – что его действия являются умышленным убийством.

Дело нападения на Сергея Стерненко имеет не только запутанную юридическую историю, но и глубокий политический подтекст. Но действительно ли действия активиста можно трактовать как умышленное убийство? 24 канал спросил об этом профессиональных юристов. Также мы поговорили с адвокатом Сергея Виталием Коломийцем, который обосновал позицию защиты.

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Что известно о деле Стерненко?

В период с 2017 по 2018 год произошли десятки нападений на активистов, некоторые из которых заканчивались убийствами и громкими судебными делами. На активиста Сергея Стерненко были совершены три нападения за несколько месяцев. Во время первого ему порезали руку и ударили по голове, во время второго – стреляли резиновыми пулями, а третье закончилось смертью одного из нападавших от ножевого ранения. Полиция квалифицировала дело по трем статьям "умышленное убийство", "повреждения средней тяжести" и "покушение на умышленное убийство".

С этого момента в медиа появилось целых два образа Стерненко – образ "убийцы, который безнаказанно себя чувствует" и образ "активиста, пострадавшего за свою общественную позицию".

Но отмотаем немного назад. История сложна тем, что нападение на Сергея рассматривают в разных контекстах, а сам активист имеет сложное прошлое и отношения с местной властью. В частности, его обвиняли в похищении и пытках Щербича – кандидата в депутаты городского совета от партии мэра Одессы Труханова. Стерненко же говорит, что Щербич участвовал в "Антимайдане", поэтому оказывал на него давление, но лишь заявлениями в СБУ, полицию и прокуратуру. Свое участие в пытках и похищении он отрицает. По его словам, дело продолжают рассматривать до сих пор.



Стычка силовиков и одесситов во время акции протеста против застройки в Одессе / Фото Думская

Это очень важный момент для понимания дела, ибо защита активиста строится именно на противостоянии с мэром Одессы Трухановым. В 2017 году Стерненко принимал участие в акции против застройки городского сада, часть которого мэрия передала в аренду на 49 лет под строительство торгового центра. Активисты считают застройку незаконной, поэтому устроили акцию протеста, которая впоследствии переросла в силовое противостояние.

На одной из видеозаписей происшествия видно, что со стороны митингующих на силовиков распылили газовый баллончик. Полиция ответила симметрично. Впоследствии в полицейских полетели тяжелые предметы. В управлении полиции заявили, что конфликт спровоцировала группа людей в балаклавах. Активисты также жаловались на провокаторов еще во время митинга.

Схватка переросла в драку. Полиция била митингующих дубинками, а активисты били силовиков ногами и распыляли газовые баллончики. Начальнику полиции Дмитрию Головину разбили голову, всего 6 правоохранителей получили телесные повреждения.

После этого Стерненко вручили еще одно подозрение – в организации массовых беспорядков. За активиста внес залог Максим Степанов – действующий министр здравоохранения, ранее – глава Одесской ОГА.

Впоследствии, по словам активиста, ему начали поступать угрозы. Потом начались покушения. Стерненко просил у полиции защиту, однако ему отказали с формулировкой "отсутствие угрозы жизни".

Через некоторое время все это вылилось в прецедент, который мы рассмотрим отдельно далее в статье. Однако, сначала расскажем, почему дело Стерненко вызвало такой политический резонанс.

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Как дело превратилось в политическое противостояние?

Сложный юридический контекст и общественная деятельность Стерненко создают безграничное поле для манипуляций. Дело имеет потрясающее количество упоминаний в самых разнообразных медиа.



Дело Стерненко стало объектом манипуляций / Фото Думская

Резко негативную позицию в отношении действий Стерненко часто держат гости телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые связывают с Виктором Медведчуком. Также постоянное упоминание дела можно увидеть у юриста Андрея Портнова, блогера Анатолия Шария, нардепов Александра Дубинского и Максима Бужанского. Всех указанных людей объединяет общая позиция по этому делу, а именно: "Стерненко должен сидеть 15 лет или пожизненно за умышленное убийство".

Если внимательно изучить деятельность указанных персонажей, то в их риторике по этому делу и по многим другим инцидентам можно увидеть четкую линию, направленную на дискредитацию активизма как явления. Эта идея берет свое начало еще с Майдана.

Для того, чтобы дискредитировать украинских радикалов и активистов, некоторые СМИ избирательно освещают только грязные истории, которые, конечно, присущи любым радикальным движениям. У зрителя формируется картина, что за грязными делами отдельных активистов стоят грязные идеи людей, которые им сочувствуют. Именно такую повестку дня и сейчас продвигают российские пропагандисты и отдельные политсилы в Украине.

Очень большая ставка делается именно на кейс Сергея Стерненко. Его заключение даст яркий информационный повод, который можно будет представить как "победу карающей руки правосудия". Об этом говорит даже обобщаемое слово "стерненки", которое придумали в указанном лагере для обозначения активистов, в отношении которых ведется уголовное преследование.

О важности дела для этого лагеря говорит также и недавнее заявление экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. Он заявил, что у него просили повлиять на расследование, чтобы Стерненко оказался за решеткой. Рябошапка видит в этом мотивы мести – кто-то хочет, чтобы активист получил как можно больший срок.

Буква законаСогласно законам Украины, прокурор освобожден от любого давления и осуществляет свою деятельность, руководствуясь только Конституцией и законами Украины (статья 16 закона о прокуратуре).

Также примечательно, что юридическую помощь вдове убитого предоставляет адвокат Станислав Свириденко, которого связывают с Андреем Портновым.

Активисты в разных городах Украины провели акции в поддержку Сергея Стерненко

Активисты же, принимая во внимание контекст покушений на Стерненко и других общественных деятелей, объявили флешмоб "Руки прочь от Сергея Стерненко". Они трактуют действия Сергея как попытку защитить свою жизнь. Обвинение в умышленном убийстве рассматривают как сфабрикованное дело и преследование активистов. Конечно, заключение Стерненко в этом случае будет существенным ударом в глазах украинцев по активистам и идеям, которые они защищают.

Если обобщить, то оба лагеря видят в деле Стерненко кардинально разные контексты. Первые обращают внимание своей аудитории на уголовные дела, которые возбудили против активиста в Одессе. Вторые же – видят активную общественную деятельность Сергея Стерненко и его конфликт с местной властью.

Детали нападения

Впервые о третьем нападении люди узнали из стрима парня. Именно на нем стали известны отдельные важные факты с места происшествия. На нем активист описывает события так: он шел с девушкой и увидел два силуэта, которые к нему приближаются и на всякий случай вытащил свой нож для самообороны. Когда они приблизились, один из двух силуэтов бросился на Стерненко, якобы порезав ему руку, но активист успел ударить нападавшего и они оба начали убегать. Как потом сказала девушка активиста на стриме, нападавшие разбежались и они пытались их задержать. Сергей догнал одного и нанес смертельное ранение.

С этого момента и началась активная политическая и общественная дискуссия, а вместе с ними – предубеждения и манипуляции. Первое, что стоит понимать, по состоянию на сейчас Стерненко подтверждает то, что сказал на стриме. То есть нож действительно был его, хотя сначала после происшествия он говорил журналистам, что выбил его у нападавшего из рук.



Во время третьего вооруженного нападения, защищаясь, Сергей смертельно ранил своего нападавшего / Фото Думская

Так появился некий миф, что в деле якобы был только один нож, поэтому жизни Стерненко якобы ничего не угрожало, а ранение он сделал себе сам. На самом же деле, доподлинно обо всех имеющихся вещественных доказательствах не знает даже адвокат, ибо банально не имеет доступа к материалам дела.

Адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец в комментарии 24 каналу отметил, что здесь стоит учитывать, что первый нападавший (Исайкул) скрылся за границу, поэтому его оружие найти точно уже не является реальным. Также, по его мнению, под большим вопросом является возможность найти оружие у второго нападавшего – Кузнецова, потому что место преступления не охранялось, а производство осуществлялось полицией, среди руководства которой может быть заказчик покушения.

Коломиец отметил, что он пока не имеет доступа к материалам дела, где собираются доказательства, поэтому позиция относительно фигурирования в деле еще одного ножа основывается на ранениях Стерненко.

Одним из популярных мнений относительно этого стрима является то, что когда человек догоняет нападавшего – то это уже не является самообороной. Для того, чтобы разобраться в том, как юридически квалифицировать такие действия активиста, мы спросили у адвоката Виталия Коломийца, как они обоснуют, что дело Стерненко – это дело о самозащите, а не об умышленном убийстве. Также мы спросили у профессиональных юристов, как следует понимать действия Стерненко в юридическом смысле.

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Мнения юристов и позиция защиты

Позиция защиты основывается на статье 36 части 5 Уголовного кодекса (необходимая оборона при нападении группы лиц).

Нападение группы лиц, а тем более вооруженной, не предусматривает уголовной ответственности для лица, которое защищалось, даже в случае, когда нападавшим причинены тяжкие телесные или смерть,

– сказал Коломиец 24 каналу.

ОбъяснениеНе является превышением границ необходимой обороны и не имеет следствием уголовную ответственность применения оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилье или другое помещение, независимо от тяжести вреда, который причинен тому, кто посягает. (статья 36, ч. 5 УК Украины).

Адвокат отказывается от трактовки действий Стерненко как умышленное убийство.

"Умышленное убийство – это произвольное лишение жизни и должно предусматривать какой-то умысел. Конституция и Конвенция (ст. 2) предусматривают случаи правомерного лишения жизни – и защита от нападения является одним из таких случаев. Так же, как наши военные не являются убийцами, когда лишают жизни врагов. В ситуации с Сергеем двое нападавших ждали его под подъездом без телефонов около четырех часов и имели четкий умысел посягать на жизнь и здоровье Сергея", – сказал Коломиец.



Адвокат Стерненко Виталий Коломиец / Фото из Facebook

Управляющий партнер юридической фирмы "ЕПраво" Виталий Власюк в комментарии 24 каналу отметил, что при таком общественном резонансе очень трудно объективно разобрать случай Сергея Стерненко. По его мнению, нарушения имели место как со стороны государства, так и со стороны активиста:

Государство неправо, что допустило угрозы в сторону Стерненко за его гражданскую активность, не расследовало их и не наказывало тех, кто их высказывал. Государство неправо, что не расследовало первые нападения на Стерненко и не обеспечило надлежащую охрану.

за его гражданскую активность, не расследовало их и не наказывало тех, кто их высказывал. Государство неправо, что не расследовало первые нападения на Стерненко и не обеспечило надлежащую охрану. Стерненко неправ, что превысил границы самообороны и совершил убийство одного за нападавших.

Границы самообороны Власюк считает превышенными, потому что якобы не факт, что нападавшие хотели именно убить Стерненко.

"Вероятно, что нож (а это холодное оружие) был у самого Стерненко, что также ставит под сомнение отсутствие умысла убивать; потом, он догнал нападавшего (что совершенно точно не составляет самооборону) и нанес смертельный удар. При этом, вряд ли имело место состояние аффекта – действия Стерненко, выход в прямой эфир непосредственно со сцены убийства, свидетельствуют о холодном уме и осознанном поведении", – сказал Власюк.

Юрист Владислава Слободенюк из адвокатского объединения LCF считает, что квалификация действий Стерненко как умышленное убийство не может быть такой однозначной. По ее словам, нанесение тяжких телесных повреждений от убийства отличает важный юридический аспект – это отношение субъекта к преступлению и осознание последствий деяния.

Человек, который целенаправленно желал лишить жизни отличается от лица, которое не рассчитало силу, и от ее ударов другой человек погиб. Их и квалифицировать следует по-разному,

– сказала юрист в комментарии 24 каналу.

При этом, спорным моментом остаются границы необходимой обороны. Суд должен установить: Стерненко действовал во время угрозы собственной жизни или уже после того, как угроза исчезла.

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"К основным критериям правомерности необходимой обороны относятся: наличие посягательства, его действительность и объективная реальность и общественная опасность, границы защитных действий, которые отвечают обстоятельствам и являются оправданными по сравнению с причинением вреда лицу, осуществляющему посягательство. Состояние необходимой обороны существует лишь в течение посягательства, которое имеет начальный и конечный момент, а также только при условии необходимости немедленного предотвращения и избежания посягательства", – подытожила она.

Политизация в случае дела Стерненко может играть двойную роль. С одной стороны это общественное внимание к делу, в котором могут иметь место фальсификации. С другой – это может привести к излишней героизации или же демонизации субъекта, которое может повредить судебному процессу, ведь в правовом государстве закон для всех должен быть одинаковым.