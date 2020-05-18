Справа Стерненка: СБУ запевняє, що не вручатиме підозри активісту

У Службі безпеки України 18 травня наголосили, що не збираються вручати підозру активісту Сергію Стерненку. Правоохоронці закликали не тиснути на слідчих.

У пресслужбі СБУ наполягають, що викликали Стерненка лише для "проведення слідчих і процесуальних дій".

Актуально "Руки геть від Стерненка": під СБУ зібралися активісти на акцію протесту – відео

Правоохоронці також вважають, що активізація цієї справи в ЗМІ є намаганням загострити ситуацію і створити можливості для тиску на розслідування.

Що відомо про акцію на захист Стерненка під СБУ

У Києві біля будівлі СБУ 18 травня зібралися мітингувальники на акцію протесту. Все через те, що відомому одеському активісту Сергію Стерненку мали оголосити підозру.

На акції зібрались близько тисячі осіб. На Аскольдів провулок, на допит до СБУ прийшов й сам Стерненко.

Стерненко подякував усім, хто прийшов його підтримати, і заспівав разом з ними гімн України та пішов із адвокатом на зустріч зі слідчим.

Дивіться відео з акції "Руки геть від Стерненка":

Що відомо про справу Стерненка і в чому його звинувачують?

Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів.

Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з нападників ножем. Той в результаті отриманих травм помер. Після цього Стерненко просив надати йому охорону, але йому відмовили.

Водночас ексрегіонали та проросійські політики, серед яких Андрій Портнов, навпаки закликали оголосити Стерненку підозру.

Про оголошення підозри Стерненку мова зайшла вже після призначення нової генпрокурорки - Ірини Венедіктової.

На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції.

Протестувальники неодноразово приходили під стіни Офісу Президента та будинку генпрокурорки.

14 травня Стерненко отримав виклик до СБУ, куди мав з'явитися 18 травня.

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