Справа Стерненка: СБУ запевняє, що не вручатиме підозри активісту
У Службі безпеки України 18 травня наголосили, що не збираються вручати підозру активісту Сергію Стерненку. Правоохоронці закликали не тиснути на слідчих.
У пресслужбі СБУ наполягають, що викликали Стерненка лише для "проведення слідчих і процесуальних дій".
Актуально "Руки геть від Стерненка": під СБУ зібралися активісти на акцію протесту – відео
Правоохоронці також вважають, що активізація цієї справи в ЗМІ є намаганням загострити ситуацію і створити можливості для тиску на розслідування.
Що відомо про акцію на захист Стерненка під СБУ
- У Києві біля будівлі СБУ 18 травня зібралися мітингувальники на акцію протесту. Все через те, що відомому одеському активісту Сергію Стерненку мали оголосити підозру.
- На акції зібрались близько тисячі осіб. На Аскольдів провулок, на допит до СБУ прийшов й сам Стерненко.
- Стерненко подякував усім, хто прийшов його підтримати, і заспівав разом з ними гімн України та пішов із адвокатом на зустріч зі слідчим.
Дивіться відео з акції "Руки геть від Стерненка":
Що відомо про справу Стерненка і в чому його звинувачують?
- Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з нападників ножем. Той в результаті отриманих травм помер. Після цього Стерненко просив надати йому охорону, але йому відмовили.
- Водночас ексрегіонали та проросійські політики, серед яких Андрій Портнов, навпаки закликали оголосити Стерненку підозру.
- Про оголошення підозри Стерненку мова зайшла вже після призначення нової генпрокурорки - Ірини Венедіктової.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції.
- Протестувальники неодноразово приходили під стіни Офісу Президента та будинку генпрокурорки.
- 14 травня Стерненко отримав виклик до СБУ, куди мав з'явитися 18 травня.
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