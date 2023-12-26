Сергей Стерненко рассказал, что соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы. По его словам, ему самому тяжело в это поверить.

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Путь был очень трудным

Волонтер отметил, что суд признал, что в его действиях не было умысла на убийство. Он добавил, что отстоять свое право на защиту было действительно тяжело, но сторона обвинения не смогла доказать его вины.

Это был очень трудный путь — доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура, Аваков и многие другие существа вроде Кивы, Шуфрича, Дубинского и т.д.

– написал Стерненко.

Отдельную благодарность он выразил своим защитникам.

Он также отметил, что до заказчика дойдет наказание, но "это будет совсем другая история".

Дело о самозащите Стерненко