Сергій Стерненко розповів, що відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд міста Одеси. За його словами, йому самому тяжко в це повірити.

Дивіться також "Можем павтаріть": Притула, Стерненко та Лаченков запустили мегазбір на 175 мільйонів

Шлях був дуже важким

Волонтер зазначив, що суд визнав, що у його діях не було умислу про вбивство. Він додав, що відстояти своє право на захист було дійсно важко, але сторона обвинувачення не змогла довести його провини.

Це був дуже важкий шлях — довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тисла російська агентура, Аваков та ще багато істот на кшталт Киви, Шуфрича, Дубінського тощо,

– написав Стерненко.

Окрему подяку він висловив своїм захисникам.

Він також зазначив, що до замовника дійде кара, але "це буде зовсім інша історія".

Справа про самозахист Стерненка