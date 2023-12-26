Сергій Стерненко розповів, що відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд міста Одеси. За його словами, йому самому тяжко в це повірити.
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Шлях був дуже важким
Волонтер зазначив, що суд визнав, що у його діях не було умислу про вбивство. Він додав, що відстояти своє право на захист було дійсно важко, але сторона обвинувачення не змогла довести його провини.
Це був дуже важкий шлях — довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тисла російська агентура, Аваков та ще багато істот на кшталт Киви, Шуфрича, Дубінського тощо,
– написав Стерненко.
Окрему подяку він висловив своїм захисникам.
Він також зазначив, що до замовника дійде кара, але "це буде зовсім інша історія".
Справа про самозахист Стерненка
- Впродовж лютого – травня 2018 року на Сергія Стерненка було скоєно 3 замахи. Під час останнього помер один із нападників – Іван Кузнєцов. Він був поранений ножем у серце та живіт. 11 червня СБУ вручила Стерненку підозру за статтями про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї.
- Під час останнього замаху на вбивство, про який мовиться, було двоє нападників. Окрім Кузнєцова, який загинув, у нападі брав участь Олександр Ісайкул. Другий зміг утекти з України.
- Суд тривав довго, тож активісту навіть декілька разів змінювали запобіжний захід. Судові засідання не припинялись навіть тоді, коли Стерненко був на фронті.