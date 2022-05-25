Стерненко повідомив, що викликають його через справу про самозахист, під час якого загинув нападник.
Тим часом Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі
На 17 червня маю відкласти усі справи, не волонтерити та не робити контрпропагандистський контент, бо мені щойно засідання в одеському суді призначили. Війна війною, а посадити Стерненка за самозахист усе ще дуже треба,
– розповів активіст.
Під час останнього замаху на вбивство, про який мовиться, було двоє нападників. Окрім Кузнєцова, який загинув, у нападі брав участь Олександр Ісайкул. Другий зміг утекти з України.
Нагадаю, замовник нападів на мене Труханов на волі та керує Одесою. Живий виконавець нападу Ісайкул втік з України і не перебуває у міжнародному розшуку. На лаві підсудних за всі три напади є (чи був?) тільки виконавець другого, бо я сам його і затримав,
– додав Стерненко.
Чому Стерненко згадав Труханова
У 2020 році чоловік, який не розкрив своє обличчя, записав відео. Він заявив, що є свідком у справі нападу на Сергія Стерненка. За його словами, один з організаторів нападу на Стерненка, а саме Олександр Побєдов, розповів йому, що замовлення "поламати нациста Стерненка" дав нібито міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Додамо, що Стерненко звинувачує Побєдова в організації замаху на нього. Але у суді Побєдов проходить як свідок.
Справа Стерненка про самозахист: головне
- У 2018 році Стерненко тричі ставав жертвою нападів. Востаннє на Стерненка напали вночі проти 25 травня двоє людей – Іван Кузнєцов та Олександр Ісайкул. Тоді з активістом була присутня його дівчина. Активіст зумів захистити себе і дівчину, але смертельно поранив одного із нападників. Другий втік.
- Цікаво, що вбивцею Стерненка називають проросійські сили: саме таку риторику проштовхували, наприклад, на медведчуківських каналах.
- Суд через самооборону Стерненка триває, за цей час йому кілька разів змінювали запобіжні заходи. Загалом в Україні Стерненко став символом руху "за самозахист".
До теми – командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною: дивіться відео