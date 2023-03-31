О закрытии производства журналистам Bihus.Info сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос.

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Прокуратура закрыла дело Татарова

Уголовное производство в отношении Олега Татарова было открыто Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в октябре 2020 года.

В декабре 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили Татарову о подозрении. Однако почти сразу Офис генерального прокурора, который в то время возглавляла Ирина Венедиктова, забрал производство из НАБУ и передал его в Службу безопасности Украины, которую возглавлял Иван Баканов.

Уголовное производство по Татарову было открыто в рамках кейса по строительной компании "Укрбуд", которая в прошлом была гигантом киевского строительного рынка и партнером многих госорганов, по заказу которых возводились жилищные комплексы.

Один из таких – ЖК "Аристократ" – строили по заказу Нацгвардии на земле одной из ее воинских частей в центре города. В обмен на возможность застроить участок компания должна передать нацгвардейцам часть квартир в будущем ЖК "Аристократ".

Детали дела

Однако в 2016-м "Укрбуд" предложил, чтобы вместо квартир в центре Киева получить их в другом объекте "Укрстроя" – на окраине города. Тогдашний глава Нацгвардии Юрий Аллеров согласился на это предложение.

Таким образом, разница в стоимости жилья достигла 80 миллионов гривен и стала основой для расследования Bihus.Info, а в дальнейшем – для дела НАБУ и САП.

В 2019-м из-за неравноценного обмена задержали Аллерова, топменеджеров "Укрстроя", оценщиков, которые "уравняли" стоимость квартир в разных частях города, а в дальнейшем – экспрезидента компании "Укрбуд" Максима Никитася.

В конце 2020 появилась информация о возможной причастности к этому делу Олега Татарова, который в 2017 возглавлял юридический департамент "Укрстроя" и, по данным следствия, был посредником между Никитасем и служащим, который за вознаграждение способствовал созданию фейковой экспертизы, что касалась оценки стоимости недвижимости.

В декабре 2021 по запросу интернет-издания "Слово и дело" в Офисе генпрокурора сообщили, что следствие по делу Татарова не завершено: дело не закрыли, но и не отправили в суд.

21 апреля 2022 года в разгар полномасштабного вторжения России в Украину уголовное производство по этому эпизоду, переданное от НАБУ в СБУ, было закрыто. В Офисе генпрокурора не сообщил, какой орган и на каком основании принял решение о закрытии производства.