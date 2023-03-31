Обо всем этом в интервью для 24 Канала говорил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк с нашей Екатериной Соляр. Первую часть интервью читайте на нашем сайте – по ссылке.

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Бездействие МАГАТЭ на ЗАЭС

Рафаэль Гросси во второй раз приехал с проверками, а также с инспекцией на ЗАЭС. МАГАТЭ вроде бы здесь, но вопрос в другом. Приехал Рафаэль Гросси, говорит, что ничего не изменилось, ЗАЭС все еще под обстрелами, ситуация опасная.

Супер, человек решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию, абсолютно нормально объяснило "Росатому", к каким последствиям приведет именно для "Росатома" это незаконное удерживание ЗАЭС под своим контролем и так далее.

Довел до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, это все сделал.

Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не желающие быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию.

"Смотрите, мы зафиксировали, что все без изменений, что-то стреляет. Здесь есть тяжелое вооружение России, под арестом находятся представители украинского персонала, над ними издеваются". Это всем нравится – МАГАТЭ именно для этого здесь было, чтобы зафиксировать недееспособность как таковую.

Безусловно, это сарказм. Это свидетельствует об эффективности и компетентности этих международных институтов. Мы начинали с ООН, так же и МАГАТЭ.

Помимо европейских сообществ, Европарламент, ПАСЕ, достаточно жестко и четко фиксируют и природу войны, и последствия войны, что такое Россия, почему Украина должна дойти в этой войне до логического и правильного финала. Это сегодня фиксируют наши европейские партнеры.

Что касается глобальных площадок, то есть, например, межпарламентский глобальный форум. Туда входят парламенты России, многие парламенты нейтральных стран, занимающих совсем иную позицию, чем европейский парламент. Они считают, что Россия, наверное, имеет право прийти на любую другую территорию.

Страны говорят: "А займем посредническую функцию, посадим за стол переговоров, пусть поговорят, может, договорятся". Я всегда думаю: "Какой компромисс? К вам домой пришли, к сожалению, пришли в Украину".

Хотелось бы, чтобы к этим нейтральным странам пришло какое-то мощное ядерное государство, уничтожило 20% территории, массово изнасиловало детей, жен, матерей и так далее.

А потом представители этих стран сказали бы: "Нет, мы готовы на компромисс, оставить эти 20% уничтоженной территории, простить массовые убийства и геноцид, изнасилование детей, жен, матерей и так далее". Это же компромисс.

Какая логика должна быть у людей? Или они не осознают, что это может быть в любом регионе мира, когда международное право не работает. Где угодно, кто угодно более сильный может зайти теперь куда угодно и сказать: "Если мы демонстративно будем убивать, то нам за это ничего не будет?"

Почему эти страны не думают, что к ним когда-нибудь кто-то может прийти и убить? Зачем они предлагают эти компромиссы в пределах тех или иных моделей управления.

Сейчас мы говорим о МАГАТЭ. Зачем вы предлагаете нам сделать вид, что нет ядерного шантажа из-за контроля на ЗАЭС, который незаконно установила Россия? Зачем делать вид, что все нормально и под контролем? "Не будем атаковать". Пусть уйдут оттуда, тогда никто не будет атаковать.

Вообще, когда кто-то говорит слово "мир" или "урегулирование", то есть конкретная и очень простая формула. Пусть Россия покинет территорию суверенного государства. Всё очень просто. Вышли с территории Украины и после этого можно о чем-то говорить.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Россия "бортанула" Венгрию

Мы упомянули о странах, которые не хотят думать. Здесь еще одна новость о том, что Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран". Об этом сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов. А что случилось?

Россия хочет, чтобы страны стояли на коленях и выполняли буквально все ее прихоти. Правительство господина Орбана, безусловно, ведет себя очень странно по поводу единой европейской концепции оценки войны и поддержки Украины.

Но, как я понял, Россия считает, что правительство Орбана не очень качественно стоит на коленях перед Россией. Было бы желательно, чтобы он чуть-чуть ниже нагнулся. Россия демонстрирует свое "барство".

Я не понимаю эти страны. Неужели вы не видите, что такое Россия? Россия постоянно демонстрирует такое пренебрежительное отношение к любому, даже к своим формальным союзникам. Посмотрите, как они относятся к Беларуси.

Беларусь как суверенное государство – это для них отсутствующий субъект. Что хотят – то и делают: используют инфраструктуру, силовые вертикали, информационное пространство, бьют там людей, ни во что не ставят Лукашенко.

Так же они относятся к другим странам, в том числе к Венгрии. Касательно Сербии тоже иногда позволяют себе негативные высказывания, по отношению к Грузии также. Я хочу, чтобы эти страны понимали простую истину: Россия – это не равный партнер, не союзник.

Это "пахан", который хочет, чтобы перед ним стояли на коленях. Зачем страны продолжают сегодня это делать после года войны в Украине? Украина показывает, что можно поставить на колени саму Россию.

Это очень важно для международных сообществ, потому что мы, наконец, вернемся к тому, в чем мы жили нормально – в международных правилах, которые Россия постоянно ломает. Если все будут сплочены, то гораздо быстрее это сделаем: поставим Россию на то место, которое она заслуживает – маленького никчемного государства.

Россия не технологичная, она бедная и не занимает то место в мировом порядке, на котором сама себя нарисовала. Мы должны вернуть ее на место.

Надо будет не обращать на нее внимания. Она должна быть за железным занавесом, жить в лагерях, постепенно уничтожая друг друга. Они должны распасться на какие-то внутренние анклавчики, которые между собой воюют. Это должно быть будущим России.

Это страна, продающая сырье. Она грабит другие страны, совершает террористические акты, финансирует политическую нестабильность в разных регионах, войны, приходит в центральную Африку и захватывает там возможности полезных ископаемых, которые использует в свою пользу.

Россия – это ничто. У нее нет исторической перспективы. Почему все боятся признать это? Сейчас мы говорим о Венгрии. Нет смысла поддерживать государство.

По-моему, если у вас и были какие-то отношения или вы боитесь какого-то компромата со стороны России, если о чем-то договаривались и Россия это обнародует, то обнародуйте сами. Скажите: "Ошибались, поддерживали Россию тогда".

Но исторически сегодня можно сделать очень важную вещь. Как минимум быть нейтральным. То есть не делать ничего для поддержки России. А как максимум можно переформатировать свою историческую миссию и свою репутацию. Это важно.

Венгрия могла бы сегодня выглядеть совсем иначе. Мне кажется, что это очень хорошо, когда Россия так "отстегивает" своих же партнеров.

А как думаете, как дальше все будет развиваться? Орбан увидит, что он вдруг стал недружественным. Изменится ли его риторика по отношению к Украине и позиция в Европейском Союзе? Ведь как только мы начинаем говорить о движении Украины в ЕС или НАТО, сразу выходит Орбан и говорит: "Венгрия против".

Первое : ничего не изменится. Орбан будет выходить и продолжать говорить: "Венгрия против".

: ничего не изменится. Орбан будет выходить и продолжать говорить: "Венгрия против". Второе : правительство страны станет перед Россией еще ниже на колени, немного еще согнется, наверное там еще зазор на 2 – 3 сантиметра.

: правительство страны станет перед Россией еще ниже на колени, немного еще согнется, наверное там еще зазор на 2 – 3 сантиметра. Третье : для Европейского Союза, для антироссийской или проукраинской коалиции и Украины это не имеет никаких смыслов, потому что не Венгрии решать как, куда и почему будет двигаться Украина, и какую позицию будет занимать Европейский Союз.

: для Европейского Союза, для антироссийской или проукраинской коалиции и Украины это не имеет никаких смыслов, потому что не Венгрии решать как, куда и почему будет двигаться Украина, и какую позицию будет занимать Европейский Союз. Четвертое: это будет очень сильно деморализовать все страны, прямо или косвенно поддерживающие Россию.

Потому больше и еще раз больше таких заявлений от России! С моей стороны это сарказм, надо фиксировать, потому что люди не всегда понимают сарказм и говорят: "Подоляк поддержал Россию".

Давайте так: я с большой симпатией поддерживаю любые идиотские инициативы России. Это очень круто, потому что Россия обнуляет свое влияние на глобальных рынках. Это очень важно для нас. Россия до начала войны имела огромное влияние.

Сегодня благодаря и вашей, и нашей работе, и работе в целом государственных институций, и работе наших партнеров имеет гораздо худшие позиции и гораздо меньшее влияние. Но это нужно продолжать делать, и надо такие вещи, которые Россия делает против, например, той же Венгрии, подсвечивать дополнительно.

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Армения "бортанула" Россию

Есть еще другой пример – Армения. Там сказали, что если Путин вдруг приедет к ним, они готовы его арестовать по ордеру МУС. Хотя Римский устав по факту в Армении не ратифицирован.

Интересно, что на территории Армении есть российская база и Пашинян является секретарем ОДКБ. Это уже максимальное отделение от России? И что дальше будет делать Путин? Россияне же пугают и говорят: "Вы вообще представляете, что себе разрешили?"

Это очень важная конкретика, которая показывает, что Россия, еще раз подчеркиваю, существенно теряет свои влияния, даже в рамках СНГ или ОДКБ. Такие страны как Армения действительно были зависимы от российской группировки и российской экономики.

Ключевая проблема постсоветского мира как такового, что Россия скупала крупные бизнесы в разных странах, в частности в Украине и в Армении. У России есть определенные экономические влияния, но все это будет существенно и быстро уменьшаться.

Более того, армяне показывают совершенно правильный пример. Они немного раньше, чем другие, например, грузинское правительство поняли, что Россия не выиграет эту войну, и стратегически крайне невыгодно сегодня так или иначе поддерживать Россию, быть близко к ней, иметь союзные отношения или отношения в рамках ОДКБ как военного или экономического союза.

Это очень важные параметры. Сегодня армяне – гораздо раньше, чем многие другие страны, зависимые от России в том или ином отраслевом направлении – показывают важную вещь: нужно как можно скорее дистанцироваться от России, потому что это исторически, репутационно и экономически невыгодно.

Кроме того, Россия в войне против Украины доказала, что у нее нет мощной армии, сравнимой с другими. Это не то что не "вторая армия мира". Это армия, которая количественно, безусловно, большая, но качественно – не входит в десятку с точки зрения умения воевать.

Еще раз подчеркиваю: это не значит, что мы не теряем своих людей, что не слишком тяжелые бои идут. Нет. Идут очень тяжелые бои. Количественно у России огромный ресурс, который уже дефицитен, потому что уже не начало войны – даже Россия не посчитала, сколько у нее есть ресурсов. Но количественно она, непременно, большая армия. Качественно – ничтожная.

Позиция Армении еще раз подчеркивает: это очень важно для других стран. Посмотрите на небольшую страну, которая точно осознала: любые внутренние войны, в частности между Азербайджаном и Арменией, провоцировались также Россией, чтобы контролировать регион и иметь слабые государства и государственные институты в других странах.

Это же концепция России – опосредованного экспансионизма, когда путем создания искусственных конфликтов – экономических, военных, территориальных – контролируешь регион. Так она поступала в Беларуси, так она поступала на северном Кавказе, так она делала в Грузии, так она делала в Армении. И так она пыталась поступать на территории Украины.

Это странно, но сегодня периодически россияне пишут: "Вы восемь лет бомбили Донбасс". У меня простой вопрос: "А что вы там 8 лет делали вообще? Бомбили ли Донбасс до 2014 года, пока вы туда не пришли со своими пропитыми лицами?" Нет. Это была вполне нормальная территория, которая развивалась.

Вы помните Донецк 2012 года, который принимал футбольный чемпионат "Евро-2012". Как выглядел город, как выглядел донецкий аэропорт и т.д. Если там нет россиян, это все выглядит привлекательно.

Это концепция: где нет россиян – это выглядит очень эффектно и привлекательно. Как только куда-то приходит Россия – все приходит в упадок и выглядит действительно как страшный мрак.

Это нужно понять: "русский мир" - это мрак. Это уничтоженная инфраструктура, это криминальные анклавы. И армяне сегодня это тоже понимают. Они считают, что Россия проиграет.

Если бы они думали, что Россия выиграет эту войну, они бы немного осторожнее вели себя. Но сегодня все понимают, что Россия точно не выигрывает.

Надо просто добавить военную помощь Украине, чтобы ускорить очень и очень важный для исторического момента кульминационный период проигрыша России. И армяне просто это подчеркнули. Это очень и очень крутая позиция, на мой взгляд.

Совершенно разные позиции Армении и Венгрии: смотрите видео

Прогнозы Пескова о продолжительности войны

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в декабре что-то праздновал в квартире высокопоставленного российского чиновника. Оттуда пошел тезис якобы он их предупреждает о том, что все станет труднее.

Вопрос риторический: или так произошло случайно, что эти записи стали всем доступны, и все услышали, что на самом деле думают внутри кремлевской верхушки, или же это специальная утечка и предупреждение вроде: "Готовьтесь к тому, что все будет продолжаться долго, все будет еще хуже. Поэтому давайте как-то напряжемся и еще больше скинемся на армию, чтобы она была не второй, а третьей с конца".

Это все будет продолжаться долго и с тяжелыми последствиями, но все это будет исключительно в России. Песков не предупредил, где будет долго, тяжело и страшно. Он забыл сказать: "Мы настолько круты, что зайдем на "трехдневную войну", после чего распадется Россия". Он просто об этом не предупредил.

Поэтому мы действительно ускорим финализацию по Украине, и мы для этого вместе с партнерами все делаем. Как только это произойдет, стартует второй этап войны России, но уже против России – внутренней войны.

Многие люди обиженны, многие люди с оружием, многие люди с уголовными наклонностями, которые были освобождены из тюрем, распад государственной силовой вертикали, страх российской элиты, которая будет уходить в тень – и начнутся внутренние огромные бунты, беспорядки и конфликты с использованием стрелкового оружия. Супер!

Песков об этом не предупредил. По мере того, как мы будем идти к финалу войны, этих откровений будет все больше и больше. И выяснится, кто какую позицию занимал, кто о чем думал и так далее. Но об этом разговоре Пескова несколько иначе.

Посмотрите на это лицо. Как он выглядит. Такое существо так "вальяжно" сидело... Да что там "это, вотето. Долго их будем мародерить, они просто на коленях будут ползать..." Вы понимаете, почему надо достать этого человека.

Надо, чтобы эти все "вальяжные" персонажи, оскорбляющие до сих пор Украину, очень жестко отвечали. Они должны увидеть реальный мир. Эта вся "вальяжность" исчезнет моментально. Мы должны увидеть, какие они на самом деле. "Трусливые, боящиеся, ходящие под себя субъекты, от страха умирающие".

Мы это должны увидеть. Но еще раз подчеркиваю – для Украины война модерирована в максимально сжатые сроки. И мы сейчас с партнерами все это проговариваем на разных уровнях, разных площадках и по оружию, по другим видам поддержки. А что касается России. Так она действительно в смутное время заходит из-за огромного количества внутренних конфликтов с огромным количеством смертей.

Им это нужно понять. И никто в это вмешиваться не будет. Кроме, возможно, Китая. Но только как глобальный владелец территории России.

Пока они там "вальяжно" рассказывали, Путин говорит, что действительно санкции влияют на экономику России. Действительно, признал. То не влияют, то помогают. А теперь говорит, что есть немного негативного влияния на экономику России.

Да, безусловно, есть. Санкции очень сильно влияют. Россия является изгнанником с глобальных экономических рынков. Россия сегодня демпингует по ценам на сырье.

Россия теряет существенные доходы и для личных карманов, и для государственного бюджета. С учетом того, сколько они тратят на войну, это уже существенно сказывается на социальных обязательствах России перед своим населением.

Они и так там жили "впроголодь" во многих регионах. А сейчас они в принципе перейдут на траву, как в КНДР. То есть "северная корреизация" России очевидна. Я имею в виду с точки зрения экономики.

Безусловно, широкими мазками говорю об этом, потому что надо более детально, если анализировать структуру экономики России и экономические и финансовые потери России от войны как таковой или опосредованные потери в связи с войной. Это было бы, возможно, гораздо корректнее и понятнее.

Но образ такой. Россия значительно просела в экономическом смысле. Она и так была с очень маленькой, скудной судьбой в глобальной экономике. Сегодня России нет как субъекта.

Влияние войны на экономику Украины

Михаил, но я чувствую, как сейчас спросят, что там сказали, что в Украину также возвращаются налоги. Бензин подорожает, все подорожает. Мы ведь тоже. А что вы о России.

А мы о себе и говорим, что тяжело. Мы ведь в войне. Структура экономики наша сильно пострадала. Особенно экспортные отрасли. Особенно сельское хозяйство, металлургия, химия. Ключевые экспортные потенциалы Украины. Потеря 2 – 3 миллиардов долларов ежемесячно.

Есть затраты непосредственно на финансирование войны. На мой взгляд, господин Марченко достаточно четко зафиксировал, что 130 миллиардов ежемесячно тратим непосредственно на войну. Это и покупка оружия, финансирование армии, выплаты по потерям и так далее. Большой бюджет.

Мы сегодня тратим все, что имеем, на войну. Потому что хотим выиграть. И, безусловно, нам сложно. И безусловно, есть определенные финансовые отношения с нашими партнерами, которые это тоже понимают. И дают нам определенное финансирование, поддерживают экономику.

Но мы понимаем, что это будет во время войны. А для России это будет после войны в том числе. Понимаете разницу. Мы сегодня затянули пояса. Я понимаю, насколько тяжело. Уровень доходов у населения упал. Цены постепенно увеличиваются. Понятно. Есть некоторые дефициты на рынках.

Надо ли собирать налоги с учетом того, что государство должно финансировать свою армию. Да, надо. Это тяжело все. Безусловно, мы не находимся в состоянии бума инвестиционного. Все не идут сюда с деньгами. Почему? Потому что здесь война.

Но подчеркиваю. Это сегодня выглядит так. И в войне всегда тяжело. Но если ты выиграешь такого типа войну, то тогда с точки зрения символизма ты становишься очень привлекательным, чтобы сюда пришли деньги. Потому что людям, которые выигрывают войны, деньги просто нужно давать. Потому, что они заплатили огромную цену. И это будет бум для Украины. Экономический бум.

Если мы внесем коррективы с точки зрения качества государственной модерации процессов. Но об этом будем отдельно говорить, когда будем подходить к финалу войны. Сегодня важно сконцентрироваться на финале, на оружии, на финансировании армии, на финансировании закупок снарядов и так далее.

Но по отношению к России. Там другая ситуация. Да, у них был накоплен фонд "благосостояния". Они имели огромную кучу сырьевых денег. Сегодня у них нет этой подушки. У них нет денег и нет перспективы. Потому что государство, которое является агрессором и проигрывает войну, оно должно быть обесценено и исторически, и финансово, и экономически, и репутационно.

И это будет происходить с Россией. Но люди там. Они сегодня не имеют достаточно эффективного государственного сервиса, достаточно эффективной социальной программы стимулирования этих людей, они выйдут на улицу.

У них очень много обиженных людей из-за войны; очень много людей, привыкших убивать; очень много людей, имеющих конкретные обиды на местном уровне на власть. Они придут компенсировать все свои обиды.

Это будет с Россией. Экономики нет, денег нет, сырье демпинговое, Китай или другие страны доминируют. Может, там будет Индия, еще какие-то страны. И России как государства, на которое нужно обращать внимание, нет. И это – феноменальный исход этой войны будет. Наконец-то исторически Россия исчезнет как империя, которую надо бояться.

Но главное, чтобы мы потом не вели себя так, как вели после 1991 года после распада СССР. Сделали вид, что Россию уже не нужно бояться. Нет, Россию нужно просто держать всегда за железным занавесом с огромным количеством ограничений. И не давать им продвигаться пропагандистски, информационно, культурно на другие территории.

Контрнаступление от Резникова

О нашей победе. Анна Маляр некоторое время просила не говорить о контрнаступлении. И в этот момент господин Резников дает интервью и говорит, что контрнаступление будет в апреле-мае. Сейчас дождемся хорошей погоды, дождемся, пока придут "Леопарды" и ждите нас. А мы такие – а что, уже можно?

Давайте объясним позицию. Анна Васильевна абсолютно права. Она сказала следующее. Первое – не нужно проговаривать конкретные сценарные действия – в каком направлении, когда именно. 24 апреля, например. Будем идти там, делать то, будет такое количество танков. Вот это точно говорить не надо. Сценарно это только ВСУ отрабатывает.

Второе. Она сказала, что вообще о контрнаступлении могут говорить Верховный главнокомандующий, Главнокомандующий – господин Зеленский, господин Залужный – и министр обороны господин Резников.

Как раз все в пределах того, что она сказала. Первое – не говорим сценарно. Резников об этом не говорит. Второе – говорят ключевые спикеры, к которым принадлежит Резников.

Третье. Еще раз говорю: мы с вами можем говорить о контрнаступлении как о необходимости политического развития дальнейших событий. Это важно. Можем обсуждать, что нам важно весной пойти в определенные контрнаступательные действия, чтобы деоккупировать территорию. Потому что война не может быть заморожена.

Мы опять-таки политическую составляющую можем с вами обсуждать. И делаем это постоянно. Мы можем анализировать, что произошло, в частности, на поле боя. Осторожно. Без конкретики, но можем.

Но не можем проговаривать в прямых эфирах конкретные операции, нарабатываемые в Ставке Верховного главнокомандующего или в Генштабе. Об этом идет речь.

Не надо говорить, куда и в каком количестве мы будем заходить. Дождемся – проговорим. Но это не отменяет необходимости говорить, что для Украины крайне важно для выживания государственности идти в контрнаступление и освобождать, деблокировать территории.

Первое – новая линия разграничения – категорически нет. Второе – оккупированные территории Россией – категорически нет. Третье – если Россия не проиграет, то там не будет трансформации политической элиты.

Там будет накапливаться реваншизм, и мы получим скоро теракты на территории Украины, политические убийства на территории Украины, подрывы техники на территории Украины. И новый этап горячего противостояния. Уже третий этап войны России против Украины.

Алексей Резников заговорил о контрнаступлении: смотрите видео

Соловьев уже говорил, что контрнаступление – это очень серьезно. Видите ли, он тоже читал интервью господина Резникова.

Безусловно. Они читают. Они сегодня перестали вести себя, что "мы там сейчас". Они очень и очень с большим страхом ждут последствий непосредственно для них финала этой войны. Еще один важный параметр, почему нужно правильно закончить.

Ибо эти "театральные актеры" – Соловьев, Симоньян, Корчевников, Скабеева, Попов и так далее. Они должны сесть в рамках специального трибунала и провести театральную постановку "Российская пропаганда в действии" и показать, что будет.

Вы говорили о статье, в которой МИД России говорит признать границы, оккупированные земли. Я вспоминаю историю, что они как фашисты начали вывозить чернозем на территорию России. Ну окей, если вы этот пример решили взять для себя, тогда вопрос остается риторическим – где именно заканчиваются границы Украины? Поскольку вы вывезли наш чернозем немного дальше наших границ.

Мы же с вами вполне цивилизованные. Мы – демократическая европейская страна, соблюдающая четко международное право. Для нас принципиальны границы 1991 года. Не понимаю, почему выделяют. Включая Крым и Донбасс. Точка.

Что будет происходить на территории России? И без Украины оно будет выглядеть очень привлекательно для следующих поколений, которые будут изучать историю распада такого государства, как Российская Федерация.

Нам не придется ничего делать. Они настолько будут друг на друга обижены с учетом их интеллектуального статуса. Они будут использовать непосредственно свои кулаки, оружие и ножи, чтобы проредить немного население России.

У них же "мало" территории. Вы понимаете, почему они пришли в Украину? Там все уже захватили, отработали у себя. Особенно на Дальнем Востоке или за Уральскими горами и так далее. Им уже нечем заниматься. У них уже все идеально построено в России. Очень мощные города очень эффектно выглядят, круто жить, поэтому они пришли в Украину.

Но если без иронии, они пришли в Украину, потому что это варвары, которые просто пришли ограбить цивилизацию. Это классическая варварская психология. Они поняли. И даже по Крыму понимают, что никто не останется. Поэтому хотят дограбить еще немного. Вот землю вывезти. Вот электронику вывезти. Все, что могут вывезти.

Потому что понимают, что Россия будет жить в каменном веке. Она и так никогда не жила так, как мы с вами. А сегодня они вообще будут совершенно погружены в каменный век.