Про закриття провадження журналістам Bihus.Info повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит.

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Прокуратура закрила справу Татарова

Кримінальне провадження стосовно Олега Татарова було відкрито Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) у жовтні 2020 року.

У грудні 2020 НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили Татарову про підозру. Однак майже одразу Офіс генерального прокурора, який на той час очолювала Ірина Венедіктова, забрав провадження з НАБУ і передав його до Служби безпеки України, яку на той час очолював Іван Баканов.

Кримінальне провадження щодо Татарова відкрили у межах кейса по будівельній компанії "Укрбуд", яка у в минулому була гігантом київського будівельного ринку і партнером багатьох держорганів, на замовлення яких зводилися житлові комплекси.

Один з таких – ЖК "Аристократ" – будували на замовлення Нацгвардії на землі однієї з її військових частин в центрі міста. В обмін на можливість забудувати ділянку компанія мала передати нацгвардійцям частину квартир у майбутньому ЖК "Аристократ".

Деталі справи

Однак у 2016-му "Укрбуд" запропонував, аби замість квартир у центрі Києва отримати їх в іншому об’єкті "Укрбуду" – на околиці міста. Тодішній очільник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на цю пропозицію.

Таким чином, різниця у вартості житла сягнула 80 мільйонів гривень і стала основою для розслідування Bihus.Info, а надалі – для справи НАБУ та САП.

У 2019-му через нерівноцінний обмін затримали Аллерова, топменеджерів "Укрбуду", оцінювачів, які “урівняли” вартість квартир в різних частинах міста, а надалі – експрезидента компанії "Укрбуд" Максима Микитася.

Наприкінці 2020-го з’явилася інформація про можливу причетність до цієї справи Олега Татарова, який у 2017-му очолював юридичний департамент "Укрбуду" і, за даними слідства, був посередником між Микитасем та службовцем, який за винагороду сприяв створенню фейкової експертизи, що стосувалася оцінки вартості нерухомості.

У грудні 2021-го на запит інтернет-видання "Слово і діло" в Офісі генпрокурора повідомили, що слідство у справі Татарова не завершено: справу не закрили, але й не відправили до суду.

21 квітня 2022 року у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кримінальне провадження за цим епізодом, передане від НАБУ до СБУ, закрили. В Офісі генпрокурора не повідомив, який орган і на який підставі прийняв рішення про закриття провадження.