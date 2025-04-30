Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на постановление к делу. Следствие установило, какие суммы бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вместе с семьей вывела в Евросоюз.

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Татьяна Крупа спрятала миллионы в Европе

По данным детективов НАБУ, течение 2022 – 2024 годов Татьяна Крупа, ее муж и невестка вывезли и разместили на счетах в Австрии, Польше и Швейцарии более 2,9 миллиона долларов США и 476 тысяч евро. Также следователи установили, что на закрытом счете в швейцарском банке в 2024 году было 599 тысяч долларов, о которых Крупа не сообщала.

Кроме того, семья экс-чиновницы задекларировала ввоз в ЕС 1,3 миллиона долларов і 26 тысяч евро в 2022 – 2023 годах.

Что известно о деле Татьяны Крупы

Татьяна Крупа и ее сын, чиновник Пенсионного фонда, фигурируют в деле о незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли:

около 6 миллионов долларов наличными,

брендовые драгоценности и украшения,

30 объектов недвижимости и 9 автомобилей,

имущество за рубежом.

В октябре 2024 года суд взял Крупу под стражу с альтернативой внесения рекордного залога – более 500 миллионов гривен. Впоследствии сумму постепенно снижали, и по состоянию на январь 2025 года она составила 260 миллионов гривен, из которых фактически внесено лишь 5,5 миллиона гривен.

Крупу удерживают в СИЗО, ее дело расследует НАБУ. ВАКС арестовал изъятые средства – более 3,1 миллиона долларов, 140 тысяч евро, 1,27 миллиона гривен, а также деньги из ее кабинета – 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

24 февраля 2025 года Татьяну Крупу уволили с должности председателя Хмельницкой МСЭК.