Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ухвалу до справи. Слідство встановило, які суми колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа разом із родиною вивела до Євросоюзу.

Читайте також У скандальної Крупи виявили порушення в деклараціях на 35 мільйонів гривень

Тетяна Крупа сховала мільйони в Європі

За даними детективів НАБУ, протягом 2022 – 2024 років Тетяна Крупа, її чоловік та невістка вивезли та розмістили на рахунках в Австрії, Польщі та Швейцарії понад 2,9 мільйона доларів США і 476 тисяч євро. Також слідчі встановили, що на закритому рахунку в швейцарському банку у 2024 році було 599 тисяч доларів, про які Крупа не повідомляла.

Крім того, родина ексчиновниці задекларувала ввезення до ЄС 1,3 мільйона доларів і 26 тисяч євро у 2022 – 2023 роках.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

Тетяна Крупа та її син, посадовець Пенсійного фонду, фігурують у справі про незаконне збагачення. Під час обшуків у них знайшли:

близько 6 мільйонів доларів готівкою,

брендові коштовності та прикраси,

30 об’єктів нерухомості та 9 автомобілів,

майно за кордоном.

У жовтні 2024 року суд узяв Крупу під варту з альтернативою внесення рекордної застави – понад 500 мільйонів гривень. Згодом суму поступово знижували, і станом на січень 2025 року вона склала 260 мільйонів гривень, із яких фактично внесено лише 5,5 мільйона гривень.

Крупу утримують у СІЗО, її справу розслідує НАБУ. ВАКС арештував вилучені кошти – понад 3,1 мільйона доларів, 140 тисяч євро, 1,27 мільйона гривень, а також гроші з її кабінету – 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро.

24 лютого 2025 року Тетяну Крупу звільнили з посади голови Хмельницької МСЕК.