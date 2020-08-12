Дело убийства Шеремета: суд оставил под стражей Андрея Антоненко
Апелляционный суд Киева 12 августа оставил подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Под судом его сторонники устроили акцию.
На заседании присутствовали народные депутаты, которые хотели взять Антоненко на личные поруки, сообщает "Общественное".
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Что известно о заседании по делу Антоненко
Заседание суда было фактически закрытым, ведь в зал судебных заседаний не допускали свободных посетителей и журналистов. В коридоре велась прямая трансляция.
В суде объяснили такие ограничения карантинными мерами, которые действуют в Украине из-за коронавируса.
Что сказал сам Антоненко
Для меня как честь, репутация, – это самое высокое, что есть после моей работы. В случае если будет смягчена мера пресечения, я обязуюсь выполнять ее добросовестно,
– сказал Антоненко во время заседания.
В ожидании решения под судом собрались люди, которые пришли поддержать Антоненко. На мостовой написали "#FreeRiff", "Мусора не люди", играли в мяч.
Дело убийства Павла Шеремета: что известно
- 20 июля 2016 года в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Авто, которым он управлял и которое принадлежало руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, было взорвано.
- Следствие длилось три года: в то время не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.
- 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- Все они отрицают свою причастность к делу. Значительная часть общества выступает в их защиту.
- Кузьменко и Антоненко находятся под стражей. Дугарь отправили сначала под круглосуточный арест, сейчас она находится под залогом.