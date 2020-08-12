Апелляционный суд Киева 12 августа оставил подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Под судом его сторонники устроили акцию.

На заседании присутствовали народные депутаты, которые хотели взять Антоненко на личные поруки, сообщает "Общественное".

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Что известно о заседании по делу Антоненко

Заседание суда было фактически закрытым, ведь в зал судебных заседаний не допускали свободных посетителей и журналистов. В коридоре велась прямая трансляция.

В суде объяснили такие ограничения карантинными мерами, которые действуют в Украине из-за коронавируса.

Что сказал сам Антоненко

Для меня как честь, репутация, – это самое высокое, что есть после моей работы. В случае если будет смягчена мера пресечения, я обязуюсь выполнять ее добросовестно,

– сказал Антоненко во время заседания.

В ожидании решения под судом собрались люди, которые пришли поддержать Антоненко. На мостовой написали "#FreeRiff", "Мусора не люди", играли в мяч.

Підтримка Антоненка під судом pic.twitter.com/hsUDX8wNDD — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) August 12, 2020

Обратите внимание! Следствие изначально называло Андрея Антоненко организатором убийства. Однако впоследствии правоохранители изменили свою версию, признав его лишь исполнителем.

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