Справа вбивства Шеремета: суд залишив під вартою Андрія Антоненка – відео
Апеляційний суд Києва 12 серпня залишив підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Під судом його прихильники влаштували акцію.
На засіданні були присутні народні депутати, які хотіли взяти Антоненка на особисті поруки, повідомляє "Суспільне".
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Що відомо про засідання по справі Антоненка
Засідання суду було фактично закритим, адже в залу судових засідань не допускали вільних відвідувачів і журналістів. В коридорі велася пряма трансляція.
У суді пояснили такі обмеження карантинними заходами, які діють в Україні через коронавірус.
Що сказав сам Антоненко
Для мене честь і репутація – це найвище, що є після моєї роботи. У разі якщо буде пом'якшений запобіжний захід, я зобов'язуюсь виконувати його сумлінно,
– сказав Антоненко під час засідання.
В очікуванні рішення під судом зібралися люди, які прийшли підтримати Антоненка. На бруківці написали "#FreeRiff", "Мусора не люди", грали у м'яч.
Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо
- 20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет. Авто, яким він керував і яке належало керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, було підірвано.
- Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Усі вони заперечують свою причетніть до справи. Значна частина суспільства виступа на їхній захист.