Апеляційний суд Києва 12 серпня залишив підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Під судом його прихильники влаштували акцію.

На засіданні були присутні народні депутати, які хотіли взяти Антоненка на особисті поруки, повідомляє "Суспільне".

Цікаво Вбивство Шеремета: Антоненко висловив свою версію, чому він став підозрюваним

Що відомо про засідання по справі Антоненка

Засідання суду було фактично закритим, адже в залу судових засідань не допускали вільних відвідувачів і журналістів. В коридорі велася пряма трансляція.

У суді пояснили такі обмеження карантинними заходами, які діють в Україні через коронавірус.

Що сказав сам Антоненко

Для мене честь і репутація – це найвище, що є після моєї роботи. У разі якщо буде пом'якшений запобіжний захід, я зобов'язуюсь виконувати його сумлінно,

– сказав Антоненко під час засідання.

В очікуванні рішення під судом зібралися люди, які прийшли підтримати Антоненка. На бруківці написали "#FreeRiff", "Мусора не люди", грали у м'яч.

Підтримка Антоненка під судом pic.twitter.com/hsUDX8wNDD — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) August 12, 2020

Зверніть увагу! Слідство спочатку називало Андрія Антоненка організатором вбивства. Однак згодом правоохоронці змінили свою версію, визнавши його лише виконавцем.

Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо