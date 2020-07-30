Вбивство Шеремета: Антоненко висловив свою версію, чому він став підозрюваним
Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко висловив свою версію, чому він став фігурантом справи.
Музикант Андрій Антоненко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що його підозра може бути замовленням ФСБ.
До теми Антоненко готовий до слідчого експерименту, але є умова
Справа у тому, що Антоненко відома і вагома людина в Силах спеціальних операцій України.
Роблю важливу роботу. Неофіційно називають Обличчям ССО. Так що все може бути. Демотивація збройних сил,
– вважає Антоненко.
УП уточнює, що це припущення Андрія Антоненка, яке він вільний висловлювати, але у захисників подекуди інша версія.
Підозрюваний музикан також наголосив, що не знається на вибухівці. Антоненко нагадав, що він музикант і його завдання інше.
"Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото. Але якби мені навіть рідна мати запропонувала причепити комусь вночі під машину незрозумілу мені річ, я б не став цього робити", – підкреслив він.
Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо
- 20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет.
- Авто, яким він керував і яке належало керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, було підірвано.
- Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Усі вони заперечують свою причетніть до справи. Значна частина суспільства виступа на їхній захист.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.