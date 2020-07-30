Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко висловив свою версію, чому він став фігурантом справи.

Музикант Андрій Антоненко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що його підозра може бути замовленням ФСБ.

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Справа у тому, що Антоненко відома і вагома людина в Силах спеціальних операцій України.

Роблю важливу роботу. Неофіційно називають Обличчям ССО. Так що все може бути. Демотивація збройних сил,

– вважає Антоненко.

УП уточнює, що це припущення Андрія Антоненка, яке він вільний висловлювати, але у захисників подекуди інша версія.

Зауважимо, що слідство Андрія Антоненка спочатку називало організатором вбивства. Однак згодом правоохоронці змінили свою версію, визнавши його лише виконавцем.

Підозрюваний музикан також наголосив, що не знається на вибухівці. Антоненко нагадав, що він музикант і його завдання інше.

"Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото. Але якби мені навіть рідна мати запропонувала причепити комусь вночі під машину незрозумілу мені річ, я б не став цього робити", – підкреслив він.

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