Убийство Шеремета: Антоненко высказал свою версию, почему он стал подозреваемым
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко высказал свою версию, почему он стал фигурантом дела.
Музыкант Андрей Антоненко в интервью "Украинской правде" заявил, что его подозрение может быть заказом ФСБ.
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Дело в том, что Антоненко известный и весомый человек в Силах специальных операций Украины.
Делаю важную работу. Неофициально называют лицом ССО. Так что все может быть. Демотивация вооруженных сил,
– считает Антоненко.
УП уточняет, что это предположение Андрея Антоненко, которое он свободен выражать, но у защитников другая версия.
Подозреваемый музыкант также отметил, что не разбирается во взрывчатке. Антоненко напомнил, что он музыкант и его задача другая.
"Знаю о парашютах, мины видел только учебные, выхолощенные или на фото. Но если бы мне даже родная мать предложила прицепить кому-то ночью под машину непонятную мне вещь, я бы не стал этого делать", – подчеркнул он.
Дело убийства Павла Шеремета: что известно
- 20 июля 2016 года в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет.
- Авто, которым он управлял и которое принадлежало руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, было взорвано.
- Следствие длилось три года: в это время не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.
- 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Все они отрицают свою причастность к делу. Значительная часть общества выступила на их защиту.
- Кузьменко и Антоненко находятся под стражей. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, сейчас она находится под залогом.