Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко высказал свою версию, почему он стал фигурантом дела.

Музыкант Андрей Антоненко в интервью "Украинской правде" заявил, что его подозрение может быть заказом ФСБ.

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Дело в том, что Антоненко известный и весомый человек в Силах специальных операций Украины.

Делаю важную работу. Неофициально называют лицом ССО. Так что все может быть. Демотивация вооруженных сил,

– считает Антоненко.

УП уточняет, что это предположение Андрея Антоненко, которое он свободен выражать, но у защитников другая версия.

Заметим, что следствие Андрея Антоненко сначала называло организатором убийства. Однако впоследствии правоохранители изменили свою версию, признав его лишь исполнителем.

Подозреваемый музыкант также отметил, что не разбирается во взрывчатке. Антоненко напомнил, что он музыкант и его задача другая.

"Знаю о парашютах, мины видел только учебные, выхолощенные или на фото. Но если бы мне даже родная мать предложила прицепить кому-то ночью под машину непонятную мне вещь, я бы не стал этого делать", – подчеркнул он.

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