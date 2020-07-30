Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко готов на проведение следственного эксперимента, если его освободят из-под стражи. Музыкант также не отказывается от полиграфа.

Андрей Антоненко в интервью "Украинской правде" рассказал, что он не отказывался ни от каких следственных действий, а наоборот вместе с адвокатами настаивал на их законном проведении.

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Музыкант отметил, что следственный эксперимент и сейчас готов пройти, если его освободят из-под стражи, "то есть не будут водить на цепочке, как Юлю Кузьменко", и при условии, что видео сразу после этого покажут.

Но этого они боятся больше всего,

– отметил Антоненко.

Фигурант дела также не отказывался от полиграфа. По его словам, адвокаты предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, потому существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия.

Представьте, тот самый психолог, который объявил походку "невербальным поведением" и подписал этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси – полиграфолога! Говорят, других у нас нет,

– рассказал Антоненко.

Подозреваемый заверил, что никогда не сотрудничал с СБУ и не знал взрывчатке. Антоненко отметил, что он музыкант и его задача другая.

"Знаю о парашютах, мины видел только учебные, выхолощенные или на фото. Но если бы мне даже родная мать предложила прицепить кому-то ночью под машину непонятную мне вещь, я бы не стал этого делать", – подчеркнул он.

Убийство Шеремета: что известно

20 июля 2016 года в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет.

Авто, которым он руководил и которое принадлежало руководителю издание "Украинская правда" Елене Притуле, было подорвано.

Следствие длилось три года: в то время не было известно ни об исполнителях убийства, ни о заказчиках.

2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Все они отрицают свою причастность к делу.

Заметим, что именно Андрея Антоненко сначала называли организатором убийства. Однако впоследствии правоохранители изменили свою версию, признав его лишь исполнителем.

Кузьменко и Антоненко находятся под стражей. Дугарь отправили сначала в круглосуточный домашний арест, пока она находится под залогом. Следствие по делу убийства Шеремета уже закончилось.