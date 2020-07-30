Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко готовий на проведення слідчого експерименту, якщо його звільнять з-під варти. Музикант також не відмовляється від поліграфа.

Андрій Антоненко в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що він не відмовлявся від жодних слідчих дій, а навпаки разом з адвокатами наполягали на їх законному проведенні.

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Музикант наголосив, що слідчий експеримент і зараз готовий пройти, якщо його звільнять з-під варти, "тобто не будуть водити на ланцюжку, як Юлю Кузьменко", і за умови, що відео одразу після цього покажуть.

Але цього вони бояться більш за все,

– наголосив Антоненко.

Фігурант справи також не відмовлявся від поліграфа. За його словами, адвокати запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеців, бо існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства.

Уявіть, той самий психолог, що оголосив ходу "невербальною поведінкою" і підписав цю маячню, тепер пропонувався мені в новій іпостасі – поліграфолога! Кажуть, інших у нас нема,

– розповів Антоненко.

Підозрюваний запевнив, що ніколи не співпрацював із СБУ та, що не знається на вибухівці. Антоненко наголосив, що він музикант і його завдання інше.

"Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото. Але якби мені навіть рідна мати запропонувала причепити комусь вночі під машину незрозумілу мені річ, я б не став цього робити", – підкреслив він.

Вбивство Шеремета: що відомо

20 липня 2016 року в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет.

Авто, яким він керував і яке належало керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, було підірвано.

Слідство тривало три роки: у той час не було відомо ні про виконавців вбивства, ні про замовників.

2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Усі вони заперечують свою причетність до справи.

Зауважимо, що саме Андрія Антоненка спочатку називали організатором вбивства. Однак згодом правоохоронці змінили свою версію, визнавши його лише виконавцем.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою. Слідство у справі вбивства Шеремета вже закінчилося.