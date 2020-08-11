Дело Вовка: ОАСК вернул в Генпрокуратуру подозрения судьям
Окружной административный суд Киева вернул в Офис генпрокурора подозрения Павлу Вовку и другим 4 судьям. Причина – нарушение процедуры вручения подозрения.
Подозрение прокуроры оставили просто на стуле суда в нерабочее время. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Почему вернули подозрения
В суде отметили, что подозрения вручают лично в день его составления, а в случае, когда это невозможно, – способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом. Поэтому "подозрения на стуле" нарушают порядок вручения письменного уведомления о подозрении.
В случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ней проживает,
– отметили в суде.
Кроме этого, документы не имели информации о:
- дате;
- месте;
- времени;
- способе и данных лиц;
- на каком основании вручают подозрение;
- разъяснении прав подозреваемого.
Дело Вовка: коротко
- 17 июля НАБУ представило запись разговоров Павла Вовка с еще 4 судьями. После этого в суде провели обыски. Вовку, его заместителю и еще нескольким судьям вручили подозрения.
- Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
- 21 июля НАБУ обнародовало записи разговоров Вовка, свидетельствующие о коррупции в ОАСК и Государственной судебной администрации.
- После этого Вовк заявил, что НАБУ не вручали ему подозрения и он находится в отпуске. Фигурантов дела в шестой раз вызвали на допрос, однако те не появились.
- Печерский районный суд Киева забрал у НАБУ дело. 10 августа САП обжаловала это решение.