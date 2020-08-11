Окружной административный суд Киева вернул в Офис генпрокурора подозрения Павлу Вовку и другим 4 судьям. Причина – нарушение процедуры вручения подозрения.

Подозрение прокуроры оставили просто на стуле суда в нерабочее время. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Почему вернули подозрения

В суде отметили, что подозрения вручают лично в день его составления, а в случае, когда это невозможно, – способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом. Поэтому "подозрения на стуле" нарушают порядок вручения письменного уведомления о подозрении.

В случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ней проживает,

– отметили в суде.

Кроме этого, документы не имели информации о:

дате;

месте;

времени;

способе и данных лиц;

на каком основании вручают подозрение;

разъяснении прав подозреваемого.

Дело Вовка: коротко