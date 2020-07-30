7 июля НАБУ провело обыски в Окружном административном суде Киева и объявило подозрения голове Павлу Вовку и еще 6 судьям этого суда – Аблову, Келеберде, Санину, Огурцову, Качуру и Погрибниченку.

Окрім того підозри оголошено голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, а також кільком адвокатам. Про це йдеться у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Їх звинувачують у серйозних злочинах – створенні злочинної організації для захоплення державної влади, а також у зловживанні впливом.

Одночасно НАБУ оприлюднило записи розмов у кабінеті Павла Вовка, які яскраво показують наскільки зухвало судді торгують правосуддям задля своїх явно незаконних цілей.

Про що свідчать плівки НАБУ

У суспільстві побутує думка, що корупція у судах зводиться до купівлі судових рішень у справах, яка стосується лише учасників спору. У окружному адмінсуді цього вистачає. Ну ось для прикладу:



Плівки НАБУ щодо Вовка/ Скриншот з відео

Тут все просто – якщо сторона проспонсорує, то Вовк гарантує, що його судді напишуть у рішенні суду те, що треба. Та з плівок НАБУ випливає, що в Окружному адмінсуді Києва вийшли на зовсім інший рівень торгу правосуддям.

Там не просто процвітає звичайна корупція, але й здійснюється системний вплив на інші органи з метою реального захоплення влади. Одразу ж зроблю застереження: чи винні судді у злочинах – буде встановлювати суд.

До цього вони вважаються невинуватими. Але НАБУ продемонструвало кричущі факти, у достовірності яких в мене немає сумніву. Тому суспільство має право надати їм свою оцінку.

Контроль над ВККС

Отже, за даними НАБУ насамперед Вовк хотів отримати контроль за Вищою кваліфікаційною комісією. Чому? Бо саме ВККС проводить перевірку доброчесності суддів, за наслідками якої рекомендує звільнити суддю або залишити на посаді.

Вовк та його команда чітко розуміють: якщо провести справжню перевірку їх доброчесності, то результат буде один – однозначне звільнення. Тому вони спершу саботували проходження перевірки і масово хворіли, коли їх викликали на тестування.

А потім вирішили заблокувати роботу ВККС та захопити там владу. Саме таку мету Павло Вовк прямо озвучував своїм спільникам:



Вовк про заховлення влади у ВККС / Скриншот з відео

Для реалізації цього плану Вовк через підконтрольних адвокатів та громадські організації організував подачу абсолютно безпідставних позовів.

Потім за його вказівкою судді винесли рішення, якими заборонили голові та половині членів ВККС здійснювати свої повноваження. На записах НАБУ зафіксовано, як ці рішення писались під диктовку голови суду.

Далі Вовк домовився з головою Державної судової адміністрації Холоднюком та Уповноваженою з прав людини Денісовою, щоб вони незаконно звільнили діючих членів ВККС та призначили замість них підконтрольних Вовку осіб.



Зеновій Холоднюк та Людмила Денісова / Колаж 24 каналу

Звісно, що Холоднюк та Денісова виконали прохання не просто так. Взамін він пообіцяв забезпечити необхідні їм рішення у справах, які розглядав Окружний адмінсуд.

Завдяки такому бартеру, який не має нічого спільного з правосуддям до ВККС були призначені Микола Сірош, Андрій Солодков та Сергій Остапець. На плівках є шикарний діалог Остапця з помічницею Сергія Ківалова, де він обіцяє "відпрацювати" своє призначення.



Розмова кандидата до ВККС з помічницею нардепа / Скриншот з відео



До речі, ця помічниця стала народною депутаткою за списком ОПЗЖ. За даними НАБУ, це – Антоніна Славицька, яка перебуває в дуже близьких стосунках з Вовком.

Як бачите, це їй серйозно допомогло у кар'єрі. Ще рік тому вона була простою помічницею, через яку передавали специфічні подарунки, а тепер є членкинею парламенту та пише закони у комітеті з антикорупційної політики.

Контроль над ВРП

Окрім ВККС, Павло Вовк планував взяти під контроль і Вищу раду правосуддя. Там у нього і так є вже достатній вплив. Згадати хоча б члена ВРП Прудивуса, який був на відомому дні народженні у Аблова і офіційно визнав, що дружить з "вовчою" компанією.

На записах НАБУ є й дуже цікаві діалоги Вовка з кимось із членів ВРП. Він не лише отримував інсайдерську інформацію, але й фактично давав вказівки, що треба зробити в його інтересах.

Щоб посилити свій вплив Вовк планував завдяки штучним позовам заблокувати конкурс на двох членів ВРП, який проходив у квітні 2019 та завести туди своїх людей. На плівках є дуже яскраве пояснення, для чого йому це потрібно:



Вовк про призначення до ВПР / Скриншот з відео

І виглядає, що ВРП таки вдалось взяти під контроль. Бо там повністю відстоюють його інтереси. У 2019 році там відмовились відстороняти Вовка від посади. Подання про звільнення Аблова скасували, а формування ВККС тепер абсолютно залежить від ВРП.

а

Протягом останнього року на ситуацію з судовою та антикорупційною реформами дуже впливав Конституційний Суд.

Він визнав неконституційною відповідальність за незаконне збагачення та завідомо неправосудне рішення, фактично скасував судову реформу Зеленського та розглядає подання про неконституційність перевірок суддів.

Так от, завдяки плівкам НАБУ ми дізнаємось, що там не просто прислухались до побажань Вовка. Він хвалиться, що Конституційний суд повністю належить йому.

Також Вовк прямо стверджує, що саме завдяки його старанням визнано неконституційною кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. І на підході – скасування люстрації.

Загалом плівки НАБУ дають чіткі докази тому, про що давно уже знали – у Окружному адмінсуді навіть не пахне правосуддям. Там можуть винести будь-яке рішення за "пару копійок" або ж в обмін на певну послугу.

Упиваючись своєю владою, там вирішили захопити ще більшу владу та впливати на глобальні процеси у державі у своїх інтересах. Я повністю погоджуюсь з НАБУ. Це не судді, це – організована злочинна група, яка використовує правосуддя лише задля збагачення та посилення своєї влади.

Зеленський – новий господар слуг з Окружного

Але ці плівки не лише про суддів. Цей суд завжди співпрацював, точніше "служив" владі. На плівках згадується Порошенко та Грановський, через якого п'ятий український президент впливав на суд.

І якщо проаналізувати дії і красномовне мовчання президента Зеленського, то стає очевидно, що він пішов шляхом Порошенка і став новим господарем слуг з Окружного адмінсуду.

Я переконаний, що саме на цьому і базується така впевненість "вовчої" компанії у своїй безкарності. Вони знайшли свій рецепт, як вижити при будь-якій владі. Тільки от Зеленського мали би серйозно напрягти деякі дуже яскраві фрази з кабінету голови суду:



Вовк про

Пане Зеленський, невже тепер ви сумніваєтесь у політичній проституції усього керівництва цього суду? Можливо, вони зараз вам і вірно служать. Але повірте, вони станцюють не менш запальний гопак і на вашій могилі. Цей час стрімко наближається, якщо не виправити ситуацію найближчим часом.

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Пора нарешті ліквідувати окружний бордель, звільнити постійних клієнтів цих повій, провести справжню судову реформу та нарешті розірвати спайку влади і суду. Вижене Зеленський повій з храму правосуддя чи сам стане їх постійним клієнтом побачимо вже скоро.

