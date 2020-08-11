Окружний адміністративний суд Києва повернув до Офісу генпрокурора підозри Павлу Вовку та іншим 4 суддям. Причина – порушення процедури вручення підозри.

Підозри прокурори залишили просто на стільці суду у позаробочий час. Про це інформує пресслужба суду.

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Чому повернули підозри

У суді наголосили, що підозри вручають особисто в день його складання, а у випадку, коли це неможливо, – у спосіб, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом. Тому "підозри на стільці" порушують порядок вручення письмового повідомлення про підозру.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає,

— зазначили в суді.

Окрім цього, документи не мали інформації про:

дату;

місце;

час;

спосіб і дані осіб;

на якій підставі вручають підозру;

роз'яснення прав підозрюваного.

Справа Вовка: коротко