Справа Вовка: ОАСК повернув до Генпрокуратури підозри суддям
Окружний адміністративний суд Києва повернув до Офісу генпрокурора підозри Павлу Вовку та іншим 4 суддям. Причина – порушення процедури вручення підозри.
Підозри прокурори залишили просто на стільці суду у позаробочий час. Про це інформує пресслужба суду.
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Чому повернули підозри
У суді наголосили, що підозри вручають особисто в день його складання, а у випадку, коли це неможливо, – у спосіб, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом. Тому "підозри на стільці" порушують порядок вручення письмового повідомлення про підозру.
У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає,
— зазначили в суді.
Окрім цього, документи не мали інформації про:
- дату;
- місце;
- час;
- спосіб і дані осіб;
- на якій підставі вручають підозру;
- роз'яснення прав підозрюваного.
Справа Вовка: коротко
- 17 липня НАБУ представило запис розмов Павла Вовка із ще 4 суддями. Після цього в суді провели обшуки. Вовку, його заступнику та ще кільком суддям вручили підозри.
- Їх підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.
- 21 липня НАБУ оприлюднило записи розмов Вовка, які свідчать про корупцію в ОАСК та Державній судовій адміністрації.
- Після цього Вовк заявив, що НАБУ не вручало йому підозри і він перебуває у відпустці. Фігурантів справи вшосте викликали на допит, однак ті не з'явились.
- Печерський районний суд Києва забрав у НАБУ справу. 10 серпня САП оскаржила це рішення.