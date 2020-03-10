Дело Гандзюк: Левин пытается затянуть свою экстрадицию из Болгарии

Рассмотрение жалобы об экстрадиции, которую Алексей Левин подал в Апелляционный суд болгарского Бургаса, перенесли. Все потому, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк, отказался от своего настоящего адвоката.

Вероятнее всего, таким образом Левин пытается затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Об этом информирует "Зеркало недели" со ссылкой на слова заместителя генерального прокурора Виктора Трепака.

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Дело в том, что 22 февраля суд в Риме принял решение об экстрадиции Левина в Украину, однако тот подал жалобу. Апелляцию должны были рассматривать 9 марта в 13:30.

Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель – затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника,

– рассказал Трепак.

Он отметил, что Украина делает все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Ведь он является очень важным звеном, которое позволяет замкнуть цепочку заказчиков и исполнителей убийства Гандзюк".

Что известно об Алексее Левине? Левин – криминальный авторитет с Херсонщины, работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником главы облсовета Владислава Мангера. Он уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018. Поэтому его объявили в международный розыск. Левина удалось задержать в Болгарии 24 января 2020 года. В этой стране он нигде официально не регистрировался и даже изменил внешность.



Левин – ключевое лицо, которая связывает исполнителей убийства Гандзюк (группу Торбина) и заказчиков (Мангера и других). По данным следствия, именно через Левина передавали деньги семьям других подозреваемых в деле, чтобы купить их молчание.