Справа Гандзюк: Левін намагається затягнути свою екстрадицію з Болгарії

Розгляд скарги про екстрадицію, яку Олексій Левін подав до Апеляційного суду болгарського Бургаса, перенесли. Все тому, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, відмовився від свого теперішнього адвоката.

Найімовірніше, таким чином Левін намагається затягнути розгляд питання про екстрадицію. Про це інформує "Дзеркало тижня" з посиланням на слова заступника генерального прокурора Віктора Трепака.

Раніше Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна дозволили екстрадувати з Болгарії в Україну

Річ у тім, що 22 лютого суд у Бургасі ухвалив рішення про екстрадицію Левіна в Україну, однак той подав скаргу. Апеляцію мали розглядати 9 березня о 13:30.

Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета – затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд тільки на два дні та надати Левіну державного, безоплатного захисника,

– розповів Трепак.

Він зауважив, що Україна робить все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Адже він є дуже важливою ланкою, що "дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців убивства Гандзюк".

Що відомо про Олексія Левіна?Левін – кримінальний авторитет з Херсонщини, працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. Він виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож його оголосили в міжнародний розшук. Левіна вдалося затримати у Болгарії 24 січня 2020 року. У цій країні він ніде офіційно не реєструвався та навіть змінив зовнішність.



Левін – ключова особа, яка пов'язує виконавців вбивства Гандзюк (групу Торбіна) і замовників (Мангера та інших). За даними слідства, саме через Левіна передавали гроші родинам інших підозрюваних у справі, щоб купити їхнє мовчання.