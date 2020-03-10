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      Справа Гандзюк: Левін намагається затягнути свою екстрадицію з Болгарії

      - Читать новость на русском
      Олексій Левін у болгарському суді / flagman.bg

      Розгляд скарги про екстрадицію, яку Олексій Левін подав до Апеляційного суду болгарського Бургаса, перенесли. Все тому, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, відмовився від свого теперішнього адвоката.

      Найімовірніше, таким чином Левін намагається затягнути розгляд питання про екстрадицію. Про це інформує "Дзеркало тижня" з посиланням на слова заступника генерального прокурора Віктора Трепака.

      Раніше Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна дозволили екстрадувати з Болгарії в Україну

      Річ у тім, що 22 лютого суд у Бургасі ухвалив рішення про екстрадицію Левіна в Україну, однак той подав скаргу. Апеляцію мали розглядати 9 березня о 13:30.

      Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета – затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд тільки на два дні та надати Левіну державного, безоплатного захисника,
      – розповів Трепак.

      Він зауважив, що Україна робить все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Адже він є дуже важливою ланкою, що "дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців убивства Гандзюк".

      Що відомо про Олексія Левіна?Левін – кримінальний авторитет з Херсонщини, працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. Він виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож його оголосили в міжнародний розшук. Левіна вдалося затримати у Болгарії 24 січня 2020 року. У цій країні він ніде офіційно не реєструвався та навіть змінив зовнішність.

      Левін – ключова особа, яка пов'язує виконавців вбивства Гандзюк (групу Торбіна) і замовників (Мангера та інших). За даними слідства, саме через Левіна передавали гроші родинам інших підозрюваних у справі, щоб купити їхнє мовчання.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Рішення суду Болгарія Справа Катерини Гандзюк Новини політики
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