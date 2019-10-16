13:56
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Дело Гандзюк: "тяжелобольной" Павловский игнорирует суд, но в больнице его нет

      35 Читати новину українською
      "Тяжелобольной" фигурант в деле Гандзюк Павловский самом деле не в больнице
      "Тяжелобольной" фигурант в деле Гандзюк Павловский самом деле не в больнице

      Фигурант дела Екатерины Гандзюк Игорь Павловский проигнорировал уже четыре судебных заседания якобы из-за состояния здоровья.

      Он должен находиться в одной из больниц Одессы, об этом сообщил лидер одесского отделения Автомайдана Виталий Устименко.

       Важно: В деле об убийстве Гандзюк сменили прокуроров

      Он подчеркнул, что эту же причину отсутствия Павловского на суде принимала прокуратура.

      Так вот, мы проверили его тяжелое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении,
      – рассказал Устименко.

      Активист добавил, что подозреваемый даже не имитирует свое лечение. Факт того, что на лечении Павловского нет, зафиксировали в присутствии правоохранителей и написали заявление.

      "Думаю, что к "тяжелобольному" прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании", – добавил активист.

      Что известно об Игоре Павловском?
      Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Его подозревают в организации нападения на Гандзюк. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили из-за "ужасного состояния здоровья".

      После этого Павловский жив и здоров на вид развлекался на футбольном матче. Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" опубликовали фотодоказательство в Facebook.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      • 31 июля 2018 года на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она скончалась в больнице.
      • Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей чудовищного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), нападавший Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.
      • Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.
      • В то же время адвокаты считают причастными к убийству Кати главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.
      blog_ava
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня
      8247
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Новости Одессы Дело Екатерины Гандзюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 624
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 601
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2748
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8247
      На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      15 октября , 22:26 На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      Василь Денисюк 1666
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук