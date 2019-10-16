Дело Гандзюк: "тяжелобольной" Павловский игнорирует суд, но в больнице его нет

Фигурант дела Екатерины Гандзюк Игорь Павловский проигнорировал уже четыре судебных заседания якобы из-за состояния здоровья.

Он должен находиться в одной из больниц Одессы, об этом сообщил лидер одесского отделения Автомайдана Виталий Устименко.

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Он подчеркнул, что эту же причину отсутствия Павловского на суде принимала прокуратура.

Так вот, мы проверили его тяжелое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении,

– рассказал Устименко.

Активист добавил, что подозреваемый даже не имитирует свое лечение. Факт того, что на лечении Павловского нет, зафиксировали в присутствии правоохранителей и написали заявление.

"Думаю, что к "тяжелобольному" прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании", – добавил активист.

Что известно об Игоре Павловском?

Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Его подозревают в организации нападения на Гандзюк. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили из-за "ужасного состояния здоровья".



После этого Павловский жив и здоров на вид развлекался на футбольном матче. Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" опубликовали фотодоказательство в Facebook.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?