Дело Гандзюк: "тяжелобольной" Павловский игнорирует суд, но в больнице его нет
Фигурант дела Екатерины Гандзюк Игорь Павловский проигнорировал уже четыре судебных заседания якобы из-за состояния здоровья.
Он должен находиться в одной из больниц Одессы, об этом сообщил лидер одесского отделения Автомайдана Виталий Устименко.
Важно: В деле об убийстве Гандзюк сменили прокуроров
Он подчеркнул, что эту же причину отсутствия Павловского на суде принимала прокуратура.
Так вот, мы проверили его тяжелое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении,
– рассказал Устименко.
Активист добавил, что подозреваемый даже не имитирует свое лечение. Факт того, что на лечении Павловского нет, зафиксировали в присутствии правоохранителей и написали заявление.
"Думаю, что к "тяжелобольному" прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании", – добавил активист.
Что известно об Игоре Павловском?
Это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука. Его подозревают в организации нападения на Гандзюк. Из СИЗО, где он находился некоторое время, его выпустили из-за "ужасного состояния здоровья".
После этого Павловский жив и здоров на вид развлекался на футбольном матче. Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" опубликовали фотодоказательство в Facebook.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
- 31 июля 2018 года на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали. Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома. Женщина получила 30% ожогов тела. Врачи боролись за жизнь активистки, однако впоследствии – 4 ноября – от полученных ожогов она скончалась в больнице.
- Сейчас дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. За решеткой уже сидят 5 исполнителей чудовищного преступления: координатор покушения Сергей Торбин (6 лет и 6 месяцев заключения), нападавший Никита Грабчук (6 лет тюрьмы), причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.
- Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.
- В то же время адвокаты считают причастными к убийству Кати главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.
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