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Дело "Гавриловских цыплят": почему суд так снисходителен к Сигалам

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Владельцы "Гавриловских цыплят", которых подозревают в обустройстве незаконного птичьего могильника – на свободе. Печерский райсуд Киева отпустил под залог Евгения Сигала и директора филиала его компании Ивана Зозулю.

Их адвокаты добились снижения залога с 80 до 5 миллионов гривен для каждого.

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Тоннами мертвую курятину в поля выбрасывал комплекс "Агромарс", продукцию которого мы знаем под брендом "Гавриловские цыплята". За это время могильник разросся до 120 гектаров. Пестициды проникли в почву, в воду в реке и колодцах. Убытки от загрязнения оцениваются в 253 миллионов гривен. Сколько на лекарства потратили люди, не подсчитает никто.

За это преступление владельцам "Гавриловских цыплят" грозит до 12 лет заключения. То есть светило, если бы не самый гуманный суд в мире –Печерский. Несмотря на решение первой инстанции выпустить горе-предпринимателей под залог, равнозначный сумме нанесенного ущерба. В апелляции судьи внезапно уменьшают ее сразу в 16 раз, до 5 миллионов гривен за каждого подозреваемого.

И судьи вели себя абсолютно предвзято. То что там подкуп был – это было видно невооруженным глазом, потому что один судья даже вел себя как ребенок маленький, а не как представитель правосудия. Он ставил такие бестолковые вопросы, например, вопрос прокурору: "А вы нюхали воздух на Позняках?",
– рассказал депутат Вышгородского районного совета Ирина Побидаш.

Заметным был на суде и политический шлейф Евгения Сигала. Бывшему однопартийцу пришел на помощь депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко. Который просил суд выпустить Сигала на его поруки. Это тот самый нардеп, избивший депутата Егора Соболева в кулуарах Верховной Рады. По словам Соболева, Ивченко занимается аграрным сектором в интересах крупных агрохолдингов.

Сігал
Евгений Сигал

К слову, Сигалы не единственные курятники в Украине, которые не заботятся о людях и разрушают экосистему. Не хуже в этом направлении работает и другой олигарх Юрий Косюк, владелец бренда "Наша Ряба". Люди в Виннице вышли протестовать против таких же токсичных куриных могильников. Там количество токсичных веществ уже превышает 2000 тонн. То есть иногда уровень загрязнения земли, грунтовых вод и воздуха в 3,5 раза превышает максимально допустимые нормы.


Юрий Косюк

Олигархи утверждают, что нет денег на строительство современных заводов по переработке отходов. Такие стоят до 30 миллионов евро. Все деньги идут на покупку новых заводов во Франции, Словакии, Венгрии. Это миллионы евровалюты. И не помогают даже агродотации от государства.

Автор: Леся Выговская
Теги: Криминальные новости Новости Украины Деньги Бизнес Коррупция Судьи Євген Сигал
Источник: 24 Канал
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