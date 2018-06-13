"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом

С приходом нового инвестора в маленький поселок под Киевом жизнь крестьян превратилась в ад. Люди не могут пить воду из собственных колодцев, что уж говорить о ежедневном запахе гнилого мяса.

Предприятие "Комплекс Агромарс", выпускающий продукцию под торговой маркой "Гаврилівські курчата" систематически нарушает все нормы законов об утилизации отходов животного происхождения. В поисках решения проблемы, местные уже оббили не один порог чиновников. Впрочем, так и остались без ответов.

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Жуткие кадры экологической катастрофы возле села Гавриловка под Киевом, в ноябре прошлого года без преувеличения всколыхнуло информационное пространство. Тогда руководство огромного предприятия "Агромарс" объяснило ситуацию форс-мажором, ведь на производстве несколько часов не было электроэнергии. А значит, 65 тысяч кур погибли. Утилизировать их в один момент было просто невозможно.

Одна и та же проблема с подозрительной периодичностью повторяется год от года. Поэтому оправдания директора Марченко форс-мажорами на крестьян уже не действуют.

Ночью просыпаемся от того, что закрываем балконы на четвертом этаже, потому что нечем дышать и ежедневно болят головы,

– рассказала жительница поселка.

Местные рассказывают, после скандалов, которые они устроили курникам, те изменили тактику – начали закапывать тушки в землю.

Масштабы проблемы впечатляют. Сельский голова показал карту села, которым он занимается, но оно на этом большом куске бумаги занимает лишь маленькую частичку. Остальные, а это более 1000 гектаров, земля "Агромарса". Точнее, не совсем так. Эта земля – государственная, но преданная предшественникам предприятия в постоянное пользование. И что самое главное – в такую себе бесплатную аренду.

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Целевым назначением является ведение сельского хозяйства. То есть, теоретически здесь должны выпасать скот, или же выращивать корма для животных. Но кроме гор куриного помета и выкопанных рвов, ничего там нет. По иронии судьбы, рядом есть утилизационный завод от птицефабрики. Но очевидно, что курятники экономят, зачем тратить драгоценную электроэнергию на утилизацию отходов, если под боком тысячи гектаров земли?

Как должны пахнуть деньги для чиновников, чтобы они не слышали вони и не видеть экологической катастрофы – смотрите в расследовании ЦРУ.