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"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом

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З приходом нового інвестора у маленьке селище під Києвом життя селян перетворилось на пекло. Люди не можуть пити воду з власних криниць, що вже й говорити про щоденний запах гнилого м'яса.

Підприємство "Комплекс Агромарс", що випускає продукцію під торговою маркою "Гаврилівські курчата" систематично порушує усі норми законів про утилізацію відходів тваринного походження. У пошуках вирішення проблеми, місцеві вже оббили не один поріг чиновників. Утім, так і залишились без відповідей.

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Моторошні кадри екологічної катастрофи біля села Гаврилівка під Києвом, у листопаді минулого року без перебільшення сколихнуло інформаційним простір. Тоді керівництво величезного підприємства "Агромарс" ситуацію пояснило форс-мажором, адже на виробництві кілька годин не було електроенергії. А відтак, 65 тисяч курей загинули. Утилізувати їх в один момент було просто неможливо.

Одна й та сама проблема з підозрілою періодичністю повторюється рік від року. Тож виправдання директора Марченка форс-мажорами на селян вже не діють.

Вночі прокидаємось від того, що закриваємо балкони на четвертому поверсі, бо нема чим дихнути і щоденно болять голови,
– розповіла мешканка селища.  

Місцеві розповіли, що після скандалів, які вони влаштували курникам, ті змінили тактику – закопували тушки у землю.

Масштаби проблеми вражають. Сільський голова показав карту села, яким він опікується, але воно на цьому великому шматку паперу займає лише маленьку частинку. Решта, а це понад 1000 гектарів, земля "Агромарсу". Точніше, не зовсім так. Ця земля – державна, але віддана попередникам підприємства у постійне користування. І що найголовніше – у таку собі безоплатну оренду.

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Цільовим призначенням є ведення сільського господарства. Тобто, теоретично тут мали б випасати худобу, або ж вирощувати корми для тварин. Але окрім гір курячого посліду і викопаних ровів, нічого там немає. За іронією долі, поруч є утилізаційний завод від птахофабрики. Але очевидно, що курники економлять, навіщо витрачати коштовну електроенергію на утилізацію відходів, якщо під боком тисяча гектарів землі?

Як мають пахнути гроші для чиновників, аби не вони не чули смороду та не бачити екологічної катастрофи – дивіться у розслідувані ЦРУ.

Теги: Новини України Кримінальні новини Екологія ЦРУ Євген Сігал
Джерело: 24 канал
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