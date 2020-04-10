Дело ГБР против Чорновол неадекватное и позорное, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал производство против Татьяны Чорновол, которое начало Государственное бюро расследований. Речь идет о том, что экс-нардеп и активистка Майдана якобы организовала поджог офиса Партии регионов, в котором погиб человек.

Министр внутренних дел назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Об этом Арсен Аваков написал в своем фейсбуке.

В чем суть ГБР подозревает Татьяну Чорновол в убийстве: дело касается поджога офиса Партии регионов

Поскольку Татьяна Чорновол была личным врагом Януковича, по словам Авакова, бывший адвокат беглого президента взялся за нее, получив высокую должность в ГБР.

Напоследок Аваков напомнил, что тоже был на Майдане и "ждет, когда придут за ним".

Мне стыдно, что мы допустили такое действие против Чорновол, как сегодня. Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает, не подбирая слов и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально, но наказывать Таню подлостью нельзя!

Господин Бибиков, я тоже был на Майдане 18 февраля 2014 года, я такой же, как Таня, приходите ко мне, жду. Попробуйте.

Кто такой Бабиков?

Украинский юрист, прокурор. Работал в прокуратуре Кировоградской области, прокуратуре Харьковской области и в Генеральной прокуратуре. Сейчас является первым заместителем директора ГБР.



Ранее организации Семьи Героев Небесной сотни заявили, что назначение Бабикова, работавшего в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экспрезидента Януковича, является конфликтом интересов. В то же время тогдашняя руководительница ГБР Ирина Венедиктова отметила, что лично курирует "дела Майдана" и знает, кому их доверить.

В чем подозревают Татьяну Чорновол?

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.

Сама Чорновол называет это политической репрессией и местью за Майдан.

Это не действия Государственного бюро расследований, это политические репрессии. Это дело против меня, как против активиста Майдана. Я оказалась первой активисткой, которую притягивают за Майдан. Замечу, что я не считаю себя жертвой, а считаю победителем,

- отметила Чорновол журналистам.