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      Дело ГБР против Чорновол неадекватное и позорное, – Аваков

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      Арсен Аваков раскритиковал ГБР за открытое дело против Чорновол / GettyImages

      Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал производство против Татьяны Чорновол, которое начало Государственное бюро расследований. Речь идет о том, что экс-нардеп и активистка Майдана якобы организовала поджог офиса Партии регионов, в котором погиб человек.

      Министр внутренних дел назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова. Об этом Арсен Аваков написал в своем фейсбуке.

      В чем суть ГБР подозревает Татьяну Чорновол в убийстве: дело касается поджога офиса Партии регионов

      Поскольку Татьяна Чорновол была личным врагом Януковича, по словам Авакова, бывший адвокат беглого президента взялся за нее, получив высокую должность в ГБР.

      Напоследок Аваков напомнил, что тоже был на Майдане и "ждет, когда придут за ним".

      Мне стыдно, что мы допустили такое действие против Чорновол, как сегодня. Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает, не подбирая слов и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально, но наказывать Таню подлостью нельзя!

      Господин Бибиков, я тоже был на Майдане 18 февраля 2014 года, я такой же, как Таня, приходите ко мне, жду. Попробуйте.

      Кто такой Бабиков?
      Украинский юрист, прокурор. Работал в прокуратуре Кировоградской области, прокуратуре Харьковской области и в Генеральной прокуратуре. Сейчас является первым заместителем директора ГБР.

      Ранее организации Семьи Героев Небесной сотни заявили, что назначение Бабикова, работавшего в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экспрезидента Януковича, является конфликтом интересов. В то же время тогдашняя руководительница ГБР Ирина Венедиктова отметила, что лично курирует "дела Майдана" и знает, кому их доверить.

      В чем подозревают Татьяну Чорновол?

      По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.

      Сама Чорновол называет это политической репрессией и местью за Майдан.

      Это не действия Государственного бюро расследований, это политические репрессии. Это дело против меня, как против активиста Майдана. Я оказалась первой активисткой, которую притягивают за Майдан. Замечу, что я не считаю себя жертвой, а считаю победителем,
      - отметила Чорновол журналистам.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Министерство внутренних дел Татьяна Черновол Арсен Аваков Государственное бюро расследований
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