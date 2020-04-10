ГБР подозревает Татьяну Чорновол в убийстве: дело касается поджога офиса партии регионов

Государственное бюро расследований сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в убийстве. Кроме того, ее подозревают в умышленном поджоге партийного офиса в Киеве.

Сегодня утром в доме Черновол следователи провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ранее В доме Татьяны Чорновол ГБР проводит обыски: фото, видео

В ходе обысков изъяты вещи, имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.



Изъятый из дома Чорновол автомат



Пистолет из дома Чорновол

Отметим, в ГБР не называют имени народного депутата. Однако, 10 апреля сама Чорновол сообщила в своем фейсбуке, что к ней пришли из ГБР "в делах Майдана". И в видео, которое прикрепило к своему сообщению ГБР, можно узнать Чорновол по голосу и внешности.

В чем подозревают Татьяну Чорновол?

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в котором находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в офисе.

В случае доказательства вины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Поджог офиса "Партии регионов" – смотрите видео ГБР

Что говорит сама Чорновол

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий рассказал, что вручение подозрения произошло с нарушениями: Татьяну обыскивали мужчины, изъяли у нее личный телефон и одежду. Кроме того, обыски проводили с нарушением карантинного режима.

Сама Чорновол говорит, что сначала не знала, по какому делу к ней пришли, потому что она фигурирует в нескольких производствах.

Среди вещей, которые интересовали следователей ГБР: одежда и каска, в которой Татьяна Чорновол была на Майдане, а также рюкзак. Чорновол отмечает, что оружие, которое у нее изъяли, – наградное, поэтому его не имели права забирать.

Бывшая депутат отмечает, что это политическое преследование "за Майдан".

Это не действия Государственного бюро расследований, это политические репрессии. Это дело против меня как против активиста Майдана. Я оказалась первой активисткой, которую привлекают за Майдан. Замечу, что я не считаю себя жертвой, а считаю победителем,

– отметила Чорновол журналистам.

Что известно о Татьяне Чорновол