Лекции с автоматом и орден за мужество: самые громкие скандалы с Татьяной Чорновол

Бывший народный депутат и экс-журналистка Татьяна Чорновол известна своим взрывным характером еще со времен Майдана. Драки с журналистами, эксцентричные решения, образы и скандальные заявления. В последнее время экс-нардеп довольно часто попадает в громкие скандалы украинской политики.

Появление Татьяны Черновол в украинской политике

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Татьяна Черновол известна благодаря резонансным расследованиям коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Достоинства. В ноябре 2013 года она проникла в авто на Европейской площади в Киеве, из которого СБУ прослушивала лидеров оппозиции. В результате евромайдановцы уничтожили эту технику.

В декабре того же года Черновол организовала захват митингующими КГГА-Киевсовет. После захвата в зале КГГА разместили опорный пункт штаба Майдана. Впоследствии Черновол стала инициатором поездки Автомайдана в имение Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина.

25 декабря 2013 года на Черновол совершили покушение на загородной трассе в направлении Борисполя. Черное авто Porsche Cayenne протаранило машину Черновол во время движения. Тогда ее избили до потери сознания, и оставили в кювете. Черновол заявила, что нападение на нее произошло по приказу Януковича.



Татьяну Черновол избили в 2013 году / Фото facebook.com/tchornovol

После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года в "Межигорье" нашли персональное досье на Черновол. Однако следствие установило только участников покушения и одного из организаторов. Последний – криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко повесился в СИЗО вскоре после экстрадиции из Беларуси в июне 2017 года.

В феврале 2014 года, после начала расстрела майдановцев в Мариинском парке, Черновол инициировала захват офиса Партии Регионов на улице Липской.

Черновол с автоматом

В последнее время у Черновол немало оригинальных историй. Одна из самых ярких – это ее видеолекции "Школа революции ветерана трех Майданов". Татьяна читала их в красном платье и с автоматом Калашникова в руках.

Смотрите видео Черновол с автоматом:

Черновол в лодке: охота на Портнова

В октябре 2019 года Татьяна сообщила, что разведала, где под Киевом скрывается Андрей Портнов, и поплыла к нему на резиновой лодке. Она провела прямой эфир в фейсбуке из поместья в районе Конча-Заспы, которое она назвала "логовом Портнова". Черновол высадилась на берег, но через некоторое время была вынуждена вернуться в лодку, спасаясь от охранников с собаками.

Смотрите видео с Татьяной Черновол и лодкой:

Вместе с тем, уже в январе отправилась в Оман, чтобы отыскать следы тайных встреч Зеленского с российскими политиками.



Черновол в Омане искала следы Зеленского / Фото facebook.com/tchornovol

Скандалы с журналистами

В октябре 2019 года Черновол грозилась "дать в морду" журналисту Сергею Шевчуку. Он спросил у нее об обстоятельствах получения наградного оружия, в ответ бывшая народная избранница разразилась бранью и угрожала расправой журналисту. После этого начала требовать извинения у Шевчука.

На уточняющий вопрос, почему она сделала такие выводы, Черновол сказала: "Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать".

Смотрите видео угроз Черновол журналисту:

Черновол отбирает телефон у журналиста Кучера

18 октября 2019 во время судебного заседания над народным депутатом VIII созыва Сергеем Пашинским в зале суда произошел инцидент с участием Черновол, которая напала на Кучера. Об инциденте тогда заявил Национальный союз журналистов.

Кучер тогда представлял пропагандистское издание Шария. Он пообщался с Черновол и спросил о ее отношении к суду. Впоследствии журналист начал снимать как Пашинский обнимался с Парубием. В этот момент Черновол выхватила у него телефон. При попытке забрать гаджет обратно она его еще и поцарапала. В итоге Кучер вызвал полицию, так как другой экс-нардеп начал выталкивать его из зала.

Смотрите видео стычки Кучера и Черновол:

Из-за этого 25 февраля ГБР объявило Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

В случае доказательства вины Черновол грозит штраф до 850 гривен, или арест до шести месяцев.

Важно! Под домашний арест Пашинского отправили 18 декабря 2019 года. До этого экс-нардепа 2 месяца держали под стражей без права внесения залога. В Генпрокуратуре времен Юрия Луценко расследование дела прекратили, заявив, что Пашинский оборонялся, поэтому это исключает его уголовную ответственность. Однако уже в октябре 2019 года ГБР вручило экс-нардепу подозрение.

Перелезала через забор ГБР

К слову: Черновол поскандалила в ГБР: попала она туда через забор с колючей проволокой – видео

Хитом в сети стало видео, на котором депутат VIII созыва Татьяна Черновол преодолевает забор с колючей проволокой, чтобы попасть на брифинг первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, которого называют "адвокатом Януковича". Попытка завершилась тем, что охрана силой вывела экс-депутата из зала, а Бюро обвинило ее не только в злостном хулиганстве, а и в попытке запустить в замдиректора мобильным телефоном.

Черновол перелезла через забор, пробралась на брифинг ГБР, а потом заявила, что сотрудники Бюро скрутили ей ногу. В собственном избиении экс-нардеп обвинила Андрея Калашника – руководителя Управления спецназначения ГБР. Правда, сама Черновол назвала его просто "лицом с азовской бородой".

В комментарии 24 каналу в пресс-службе ГБР заявили, что Татьяна Черновол не получала аккредитацию, и, скорее всего, попала в зал с черного хода, пробравшись через забор.

В Бюро отметили, что действия Черновол сопровождались особой дерзостью – она оказывала сопротивление представителю власти, который прекращал ее хулиганские действия.

Татьяна Черновол через забор залезла в ГБР: смотрите видео

Скандал с Трубой

В октябре 2019 года Черновол ворвалась на брифинг Трубы и заявила, что бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба совершил преступление, и обвинила его в работе на экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Далее Татьяна Черновол стала требовать, чтобы директор ГБР немедленно внес эти данные в ЕРДР, однако пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова попросила экс-нардепа уважать журналистов и не мешать проведению брифинга.

Смотрите видео скандала с Черновол во время брифинга Трубы:

Орден за мужество

К теме: Нардепа Черновол наградили орденом "За мужество": среди военных поднялась волна возмущения

В марте 2019 года Татьяну Черновол наградили орденом "За мужество". Это событие остро раскритиковали пользователи соцсетей, бывшие и действующие украинские военные. Они распространяли свои сообщения с хештегом #Таня_верни_орден.

Сама Черновол, которая на момент Революции Достоинства была журналисткой, прокомментировала получение ордена и заявила, что это награда не за фронт, а за Майдан.

Это орден за Майдан. Можете верить, можете нет – во времена Януковича я сознательно ходила по краю лезвия, провоцировала, дралась с охранниками Яныка, вывешивала на блоги расследования, которые боялись печатать все без исключения СМИ, лазила через заборы в десятки Межгорий, пилила охотничьи вышки Яныка, разбивала машины СБУ, захватывала КГГА, жгла офис "Партии регионов",

– писала Черновол.



В соцсетях только посмеялись над орденом Черновол / Фотожаба Глеба Бабича

За что в Украине награждают орденом "За мужество"? Этой государственной наградой отмечают военнослужащих, работников правоохранительных органов и других лиц. Награду вручают за личные мужество и героизм, проявленные при спасении людей, материальных ценностей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью. Орден вручают и в других случаях при исполнении воинского, служебного, гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.