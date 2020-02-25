Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол

Колишня народна депутатка і ексжурналістка Тетяна Чорновол відома своїм вибуховим характером ще з часів Майдану. Бійки з журналістами, ексцентричні рішення, образи і скандальні заяви. Останнім часом екснардепка доволі часто потрапляє у гучні скандали української політики.

Поява Тетяни Чорновол в українській політиці

До теми: Тетяні Чорновол оголосили про підозру: у чому її звинувачують

Тетяна Чорновол відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції Гідності. У листопаді 2013 року вона проникла в авто на Європейській площі у Києві, з якого СБУ прослуховувала лідерів опозиції. В результаті євромайданівці знищили цю техніку.

У грудні того ж року Чорновол організувала захоплення мітингувальниками КМДА-Київради. Після захоплення, у залі КМДА розмістили опорний пункт штабу Майдану. Згодом Чорновол стала ініціаторкою поїздки Автомайдану до маєтку Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна.

25 грудня 2013 року на Чорновол скоїли замах на заміській трасі в напрямку Борисполя. Чорне авто Porsche Cayenne протаранило машину Чорновол під час руху. Тоді її побили до втрати свідомості, і залишили у кюветі. Чорновол заявила, що напад на неї відбувся за наказом Януковича.



Тетяну Чорновол побили у 2013 році / Фото facebook.com/tchornovol

Після втечі Януковича з України, у лютому 2014 року у "Межигір'ї" знайшли персональне досьє на Чорновол. Проте слідство встановило лишевиконавців замаху і одного з організаторів. Останній – кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко повісився у СІЗО невдовзі після екстрадиції з Білорусі в червні 2017 року.

У лютому 2014 року, після початку розстрілу майданівців в Маріїнському парку, Чорновол ініціювала захоплення офісу "Партії Регіонів" на вулиці Липській.

Чорновол з автоматом

Останнім часом у Чорновол чимало оригінальних історій. Одна з найяскравіших - це її відеолекції "Школа революції ветерана трьох Майданів". Тетяна читала їх у червоній сукні і з автоматом Калашникова у руках.

Дивіться відео Чорновол з автоматом:

Чорновол у човні: полювання на Портнова

У жовтні 2019 року Тетяна повідомила, що розвідала, де під Києвом ховається Андрій Портнов, і попливла до нього на гумовому човні. Вона провела прямий ефір у фейсбуці з маєтку у районі Конча-Заспи, який вона назвала "лігвом Портнова". Чорновол висадилася на берег, але через якийсь час була змушена повернутися у човен, рятуючись від охоронців із собаками.

Дивіться відео з Тетяною Чорновол і човном:

Водночас, вже у січні вирушила в Оман, щоб відшукати сліди таємних зустрічей Зеленського з російськими політиками.



Чорновол в Омані шукала сліди Зеленського / Фото facebook.com/tchornovol

Скандали з журналістами

У жовтні 2019 року Чорновол погрожувала "дати в морду" журналісту Сергію Шевчуку. Він запитав у неї про обставини отримання нагородної зброї, у відповідь колишній народний обранець вибухнула лайкою та погрожувала розправою журналісту. Після цього почала вимагати вибачень у Шевчука.

На уточнювальне запитання, чому вона зробила такі висновки, Чорновол сказала: "Я до вас з повагою не ставлюся. Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу й в морду дати".

Дивіться відео погроз Чорновол журналісту:

Чорновол відбирає телефон у журналіста Кучера

18 жовтня 2019 під час судового засідання над народним депутатом VIII скликання Сергієм Пашинським у залі суду стався інцидент за участі Чорновол, яка напала на Кучера. Про інцидент тоді заявила Національна спілка журналістів.

Кучер тоді представляв пропагандистське видання Шарія. Він поспілкувався з Чорновол та запитав про її ставлення до суду. Згодом журналіст почав знімати як Пашинський обіймався з Парубієм. У цей момент Чорновол вихопила у нього телефон. Під час спроби забрати ґаджет назад вона його ще й подряпала. У підсумку Кучер викликав поліцію, адже інший екснардеп почав виштовхувати його із зали.

Дивіться відео сутички Кучера і Чорновол:

Через це, 25 лютого, ДБР оголосило Тетяні Чорновіл про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

У разі доведення провини Чорновол загрожує штраф до 850 гривень, або арешт до шести місяців.

Важливо! Під домашній арешт Пашинського відправили 18 грудня 2019 року. До цього екснардепа 2 місяці тримали під вартою без права внесення застави. У Генпрокуратурі часів Юрія Луценка розслідування справи припинили, заявивши, що Пашинський оборонявся, тому це виключає його кримінальну відповідальність. Однак вже у жовтні 2019 року ДБР вручило екснардепу підозру.

Перелазила через паркан ДБР

До слова: Чорновол поскандалила в ДБР: потрапила вона туди через паркан із колючим дротом – відео

Хітом у мережі стало відео, на якому депутат VIII скликання Тетяна Чорновіл долає паркан з колючим дротом, щоб потрапити на брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, якого називають "адвокатом Януковича". Спроба завершилася тим, що охорона силою вивела ексдепутатку із залу, а Бюро звинуватило її не лише у злісному хуліганстві, а й у спробі запустити в замдиректора мобільним телефоном.

Чорновол перелізла через паркан, пробралася на брифінг ДБР, а згодом заявила, що співробітники Бюро скрутили їй ногу. У власному побитті екснардепка звинуватила Андрія Калашника – керівника Управління спецпризначення ДБР. Щоправда, сама Чорновол назвала його просто "особою з азовською бородою".

У коментарі 24 каналу у пресслужбі ДБР заявили, що Тетяна Чорновол не отримувала акредитацію, та, швидше за все, потрапила до зали з чорного ходу, перелізши через паркан.

У Бюро наголосили, що дії Чорновол супроводжувалось особливою зухвалістю, а саме вона чинила опір представникові влади, який припиняв її хуліганські дії.

Тетяна Чорновол через паркан залізла у ДБР: дивіться відео

Скандал з Трубою

У жовтні 2019 року Чорновол увірвалася на брифінг Труби і заявила, що ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба скоїв злочин, і звинуватила його у роботі на ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Далі Тетяна Чорновол почала вимагати, щоб директор ДБР негайно вніс ці дані до ЄРДР, проте прессекретарка відомства Анжеліка Іванова попросила екснардепку поважати журналістів і не заважати проведенню брифінгу.

Дивіться відео скандалу із Чорновол під час брифінгу Труби:

Орден за мужність

До теми: Нардепку Чорновол нагородили орденом "За мужність": серед військових здійнялась хвиля обурення

У березні 2019 року Тетяну Чорновол нагородили орденом "За мужність". Цю подію гостро розкритикували користувачі соцмереж, колишні і чинні українські військові. Вони поширювали свої дописи із хештегом #Таня_верни_орден.

Сама Чорновол, яка на момент Революції Гідності була журналісткою, прокоментувала отримання ордена і заявила, що це нагорода не за фронт, а за Майдан.

Це орден за Майдан. Можете вірити, можете ні – в часи Януковича я свідомо ходила по краю леза, провокувала, билася з охоронцями Яника, вивішувала на блоги розслідування, які боялися друкувати усі без винятку ЗМІ, лазила через паркани в десятки Межигір'я, пиляла мисливські вишки Яника, розбивала машини СБУ, захоплювала КМДА, палила офіс "Партії регіонів",

– писала Чорновол.



У соцмережах лише посміялися над орденом Чорновол / Фотожаба Гліба Бабича

За що в Україні нагороджують орденом "За мужність"?Цією державною нагородою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб. Нагороду вручають за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю. Орден вручають і в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.