Чорновол поскандалила в ДБР: потрапила вона туди через паркан із колючим дротом – відео

Депутатка Верхвоної Ради VII скликання Тетяна Чорновол на пресконференцію першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова потрапила не через вхід, як усі нормальні люди, а через паркан. До того, ж цей паркан охороняли та його обгороджено колючим дротом. Відповідне відео опублікували в мережі.

Під час брифінгу першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова розгорівся скандал – його охорона вивела з зали екснардепку Тетяну Чорновол. Перед цим речниця Бюро заявила, що в приміщені перебувають неакредитовані учасники заходу.

Детальніше! Охорона Бабікова силою вивела з брифінгу Тетяну Чорновол: відео

У коментарі 24 каналу у пресслужбі ДБР підтвердили, що Тетяна Чорновол не отримувала акредитацію, та, швидше за все, потрапила до зали з чорного ходу, перелізши через паркан.

Згодом у відомстві щодо Чорновол розпочали досудове розслідування за фактом імовірного порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Також у Бюро наголошують, що дії Чорновол супроводжувалось особливою зухвалістю, а саме вона чинила опір представникові влади, який припиняв її хуліганські дії. Якщо її вину доведуть, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Крім того, ДБР оприлюднило запис із камер спостереження, як саме Чорновол перелазила через паркан. У Бюро кажуть,що це сталося приблизно в 11:00 28 січня. Цікаво, що територія ДБР охороняється та її обгороджено колючим дротом.

Як Чорновол незаконно потрапляла на територію ДБР: дивіться відео

Після того, як Чорновол перелізла через паркан, вона зайшла до актової зали та під час виступу Бабікова спробувала кинути в нього мобільний телефон. Саме через це її вивели з зали, але вона почала чинити опір правоохоронцям.

Зауважимо, що Чорновол активно виступає проти призначення Бабікова першим заступником керівника ДБР, оскільки той свого часу міг бути адвокатом президента-втікача Віктора Януковича. Сам Бабіков усі закиди у свій бік відкидає, заявляючи, що ніколи на експрезидента не працював.

Ще одна витівка Чорновол: Обізвала журналіста "пі*арастом" і пригрозила "дати в морду"

Тим часом, у мережі пригадали, як Тетяна Чорновол штурмувала резиденцію Януковича Межигір'я у 2012 році. А її охороняли не менше, аніж приміщення ДБР.

Як Тетяна Чорновол штурмувала Межигір'я: відео

Що відомо про Тетяну Чорновол? Це колишня народна обраниця, журналістка та громадська діячка. Є відомою завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції Гідності.



25 грудня 2013 року на Чорновол скоїли замах – чотрний Porsche Cayenne протаранив авто політикині під час руху. Коли її машина заглухла, жінку побили до втрати свідомості, і залишили її в кюветі. Чорновол заявила, що напад на неї відбувся за наказом Януковича. Після втечі останнього з України, в лютому 2014 року в "Межигір'ї" знайшли персональне досьє на Чорновол.



Зрештою слідство встановило лише виконавців замаху і одного з організаторів. Останній – кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко повісився у СІЗО невдовзі після екстрадиції з Білорусі в червні 2017 року.