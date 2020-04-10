ДБР підозрює Тетяну Чорновол у вбивстві: справа стосується підпалу офісу Партії регіонів

Державне бюро розслідувань повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру у вбивстві. Йдеться про підпал офісу Партії регіонів у Києві у 2014 році, під час якого загинула людина.

Сьогодні вранці у будинку колишньої народної депутатки слідчі провели обшуки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Раніше У будинку Тетяни Чорновол ДБР проводить обшуки: фото, відео

Під час них вилучили речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої.



Вилучений з будинку Чорновол автомат



Пістолет з будинку Чорновол

Зауважмо, у ДБР не називають імені народної депутатки. Однак, 10 квітня сама Чорновол повідомила у своєму фейсбуці, що до неї прийшли з ДБР "у справах Майдану". І у відео, яке прикріпило до свого повідомлення ДБР, можна впізнати Чорновол за голосом і зовнішністю.

У чому підозрюють Тетяну Чорновол?

За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року вона керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.

У разі доведення вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Підпал офісу "Партії регіонів" – дивіться відео ДБР

Що каже саме Чорновол

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький розповів, що вручення самої підозри відбулося із порушеннями: Тетяну обшукували чоловіки, вилучили у неї особистий телефон та одяг. Окрім того, обшуки проводили із порушенням карантинного режиму.

Сама Чорновол каже, що спершу не знала, у якій справі до неї прийшли, через те, що вона фігурує у декількох провадженнях.

Серед речей, які цікавили слідчих ДБР: одяг і каска, у якій Тетяна Чорновол була на Майдані, а також наплічник. Чорновол зазначає, що зброя, яку у неї вилучили – нагородна, тому її не мали права забирати.

Колишня депутатка зазначає, що це політичне переслідування "за Майдан".

Це не дії Державного бюро розслідувань, це політичні репресії. Це справа проти мене, як проти активіста Майдану. Я виявилася першою активісткою, яку притягують за Майдан. Зауважу, що я не вважаю себе жертвою, а вважаю переможцем,

– зазначила Чорновол журналістам.

Що відомо про Тетяну Чорновол