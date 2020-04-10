Справа ДБР проти Чорновол неадекватна і ганебна, – Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував провадження проти Тетяни Чорновол, яке розпочало Державне бюро розслідувань. Йдеться про те, що екснардепка і активістка Майдану нібито організувала підпал офісу Партії регіонів, у якому загинув чоловік.
Міністр внутрішніх справ назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова. Про це Арсен Аваков написав у своєму фейсбуці.
У чому суть ДБР підозрює Тетяну Чорновол у вбивстві: справа стосується підпалу офісу Партії регіонів
Оскільки Тетяна Чорновол була особистим ворогом Януковича, за словами Авакова, колишній адвокат біглого президента взявся за неї, отримавши високу посаду у ДБР.
Наостанок Аваков нагадав, що теж був на Майдані і "чекає, коли прийдуть за ним".
Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновол, як сьогодні. Так, Таня така – вона лазить через паркани і говорить те, що думає, не добираючи слів і за це, як доросла людина відповідає. І нормально, але карати Таню підлістю не можна!
Пан Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року, я такий же, як Таня, приходьте до мене, чекаю. Спробуйте.
Хто такий Бабіков? Український юрист, прокурор. Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області і у Генеральній прокуратурі. Наразі є першим заступником директора ДБР.
Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів. Водночас тодішня очільниця ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану" і знає, кому їх довірити.
У чому підозрюють Тетяну Чорновол?
За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року вона керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.
Сама Чорновол називає це політичною репресією і помстою за Майдан.
Це не дії Державного бюро розслідувань, це політичні репресії. Це справа проти мене, як проти активіста Майдану. Я виявилася першою активісткою, яку притягують за Майдан. Зауважу, що я не вважаю себе жертвою, а вважаю переможцем,
– зазначила Чорновол журналістам.
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