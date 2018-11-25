09:13
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Дело Георгия Гонгадзе: В ГПУ рассказали о поисках убийц

      103 Читати новину українською
      В ГПУ рассказали о расследовании дела Георгия Гонгадзе
      В ГПУ рассказали о расследовании дела Георгия Гонгадзе / Фото из открытых источников

      В Генпрокуратуре заявили, что главное следственное управление продолжает расследование дела в отношении организаторов и подстрекателей к умышленному убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Убийство Гонгадзе: сможет ли убийца Пукач преждевременно выйти на свободу

      Так, в ведомстве подчеркнули, что сейчас проводится ряд комплексных экспертиз.

      Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины,
      – сообщили там.

      При этом в ГПУ отметили, что на сегодняшний день кому-либо из чиновников сообщение о подозрении не объявлялось.

      "Вместе с тем кассационное обжалование приговора Алексея Пукача – исполнителя убийства Гонгадзе – делает невозможным для следствия выяснение окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления", – говорится в ответе ГПУ на запрос издания.

      Кто убил Георгия Гонгадзе?
      Заказчики убийства до сих пор не установлены. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В лесу под Таращей Киевской области в ноябре того же года обнаружили обезглавленное тело. Оно, по заключению экспертов, могло принадлежать Георгию. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежит Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.

      Теги: Новости политики Алексей Пукач Расследования ГПУ Новости Украины убийство Георгия Гонгадзе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 34703
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 62
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 361
      Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      24 ноября , 21:00 Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам
      Крістіна Бердинських 126
      Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      24 ноября , 19:00 Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      Повернись живим 986
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Слежка за Яценюком не связана с депутатской деятельностью, - милиция
       1 апреля 2013 , 19:00 13
      Топ-10 причин популярности Pokemon Go
       22 июля 2016 , 19:01 7
      Шахтер поборется с Боруссией Д за талантливого бразильского хавбека
       17 ноября , 14:47
      Главные новости футбола 17 ноября: Украина готовится к матчу с Турцией, определился первый полуфиналист Лиги наций
       18 ноября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук