Дело Георгия Гонгадзе: В ГПУ рассказали о поисках убийц

В Генпрокуратуре заявили, что главное следственное управление продолжает расследование дела в отношении организаторов и подстрекателей к умышленному убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Убийство Гонгадзе: сможет ли убийца Пукач преждевременно выйти на свободу

Так, в ведомстве подчеркнули, что сейчас проводится ряд комплексных экспертиз.

Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины,

– сообщили там.

При этом в ГПУ отметили, что на сегодняшний день кому-либо из чиновников сообщение о подозрении не объявлялось.

"Вместе с тем кассационное обжалование приговора Алексея Пукача – исполнителя убийства Гонгадзе – делает невозможным для следствия выяснение окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления", – говорится в ответе ГПУ на запрос издания.

Кто убил Георгия Гонгадзе?

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В лесу под Таращей Киевской области в ноябре того же года обнаружили обезглавленное тело. Оно, по заключению экспертов, могло принадлежать Георгию. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежит Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.