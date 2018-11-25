Справа Георгія Гонгадзе: У ГПУ розповіли про пошуки убивць

У Генпрокуратурі заявили, що головне слідче управління продовжує розслідування справи щодо організаторів та підбурювачів до умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Так, у відомстві підкреслили, що наразі проводиться низка комплексних експертиз.

Слідчим шляхом перевіряється на причетність до вчинення злочину значне коло вищих посадових осіб України,

– повідомили там.

При цьому в ГПУ наголосили, що сьогодні будь-кому із посадовців повідомлення про підозру не оголошувалися.

"Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача – виконавця вбивства Гонгадзе –унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину", – йдеться у відповіді ГПУ на запит видання.

Хто вбив Георгія Гонгадзе?Замовників вбивства досі не встановлено.



Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили обезголовлене тіло. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.



15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.