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      Справа Георгія Гонгадзе: У ГПУ розповіли про пошуки убивць

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      У ГПУ розповіли про розслідування справи Георгія Гонгадзе
      У ГПУ розповіли про розслідування справи Георгія Гонгадзе / Фото з відкритих джерел

      У Генпрокуратурі заявили, що головне слідче управління продовжує розслідування справи щодо організаторів та підбурювачів до умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Вбивство Гонгадзе: чи зможе вбивця Пукач передчасно вийти на волю

      Так, у відомстві підкреслили, що наразі проводиться низка комплексних експертиз.

      Слідчим шляхом перевіряється на причетність до вчинення злочину значне коло вищих посадових осіб України,
      – повідомили там.

      При цьому в ГПУ наголосили, що сьогодні будь-кому із посадовців повідомлення про підозру не оголошувалися.

      "Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача – виконавця вбивства Гонгадзе –унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину", – йдеться у відповіді ГПУ на запит видання.

      Хто вбив Георгія Гонгадзе?Замовників вбивства досі не встановлено.

      Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили обезголовлене тіло. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.

      15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.

      Теги: Розслідування Олексій Пукач Новини України Новини політики ГПУ вбивство Георгія Гонгадзе
      Джерело: 24 Канал
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