Дело экс-главы ГФС Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело против бывшего главы ГФС Романа Насирова. По результатам судебного слушания дело было передано в Высший антикоррупционный суд.

Бывшего председателя Государственной фискальной службы подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжелые последствия, напоминает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Так же ему инкриминируют и служебный подлог, повлекший тяжелые последствия.

Ранее дело Романа Насирова рассматривал Кассационный суд Верховного Суда Украины. Тот отменил все решения судов первой инстанции в пользу экс-главы ГФС.

В чем именно подозревают Романа Насирова?

Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму свыше 2 млрд грн для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.



Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".



Во время следственных действий также было установлено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.