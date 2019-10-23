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      Дело экс-главы ГФС Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд

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      Дело Романа Насирова направили в Антикоррупционный суд
      Дело Романа Насирова направили в Антикоррупционный суд / latifundist.com

      Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело против бывшего главы ГФС Романа Насирова. По результатам судебного слушания дело было передано в Высший антикоррупционный суд.

      Бывшего председателя Государственной фискальной службы подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжелые последствия, напоминает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

      Интересно: Насиров и Роттердам+: какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд

      Так же ему инкриминируют и служебный подлог, повлекший тяжелые последствия.

      Ранее дело Романа Насирова рассматривал Кассационный суд Верховного Суда Украины. Тот отменил все решения судов первой инстанции в пользу экс-главы ГФС.

      В чем именно подозревают Романа Насирова?
      Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму свыше 2 млрд грн для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

      Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".

      Во время следственных действий также было установлено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба САП Антикоррупционный суд Роман Насиров
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