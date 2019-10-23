Справу ексголови ДФС Насірова розглядатиме Антикорупційний суд
Шевченківський районний суд Києва розглянув справу проти колишнього очільника ДФС Романа Насірова. За результатами судового слухання справу було передано до Вищого антикорупційного суду.
Колишнього голову Державної фіскальної служби підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило важкі наслідки, нагадує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
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Так само йому інкримінують і службове підроблення, яке спричинило важкі наслідки.
Раніше справу Романа Насірова розглядав Касаційний суд Верховного Суду України. Той скасував усі ухвали судів першої інстанції на користь ексголови ДФС.
У чому саме підозрюють Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.
Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".
Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.
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