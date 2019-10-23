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      Справу ексголови ДФС Насірова розглядатиме Антикорупційний суд

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      Справу Романа Насірова направили до Антикорпційного суду
      Справу Романа Насірова направили до Антикорпційного суду / latifundist.com

      Шевченківський районний суд Києва розглянув справу проти колишнього очільника ДФС Романа Насірова. За результатами судового слухання справу було передано до Вищого антикорупційного суду.

      Колишнього голову Державної фіскальної служби підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило важкі наслідки, нагадує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

      Цікаво: Насіров і Роттердам+: які справи розглядатиме Антикорупційний суд

      Так само йому інкримінують і службове підроблення, яке спричинило важкі наслідки.

      Раніше справу Романа Насірова розглядав Касаційний суд Верховного Суду України. Той скасував усі ухвали судів першої інстанції на користь ексголови ДФС.

      У чому саме підозрюють Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.

      Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".

      Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Антикорупційний суд САП Державна фіскальна служба
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