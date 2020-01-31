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      Дело Йованович: Дубинский стал свидетелем по собственной инициативе

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      Александр Дубинский / president.gov.ua

      Народный депутат Александр Дубинский из фракции "Слуга народа" по личной инициативе стал свидетелем в деле о возможной незаконной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Его допросили следователи.

      Об этом Дубинский заявил в своем Telegram-канале.

      По теме: За Йованович все же следили – в США обнародовали новые доказательства

      Депутат получил официальный статус свидетеля по этому делу. По словам нардепа, он добавил ряд доказательств к материалам уголовного производства по статье о нарушении тайны переписки и незаконном использовании конфиденциальной информации.

      Что известно о деле Йованович? Неизвестные люди якобы следили за бывшим послом США в Украине Мари Йованович, когда та находилась на посту. В январе 2020 года Нацполиция открыла уголовное производство из-за возможной слежки за Йованович. Палата представителей США обнародовала новые документы, которые удостоверяют факт слежки за дипломаткой. Это документы от Льва Парнаса – помощника адвоката Дональда Трампа, Руди Джулиани.

      К доказательствам, которые добавил Дубинский к делу, относятся:

      • официальные сведения Управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады,
      • копия его письма в посольство США о необходимости срочно официально информировать всех граждан и должностных лиц США относительно факта возможного незаконного слежения.

      Нардеп также добавил, что публично будет сообщать о своих дальнейших действиях по поводу слежки за американскими чиновниками.

      Учитывая все эти обстоятельства и круг лиц, за которыми происходила незаконная слежка, мной инициировано изменение квалификации в уголовном производстве,
      – написал Дубинский в своем Telegram-канале.

      Дубинский написал, что незаконная слежка происходила также в отношении действующих Генерального прокурора США Уильяма Барра, государственного секретаря США Майка Помпео, некоторых сенаторов, конгрессменов и многих других лиц и структур США.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Расследования Полиция Олександр Дубинский
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