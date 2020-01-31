Справа Йованович: Дубінський став свідком за власною ініціативою

Народний депутат Олександр Дубінський з фракції "Слуга народу" за особистою ініціативою став свідком у справі про можливе незаконне стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Його допитали слідчі.

Про це Дубінський заявив у своєму Telegram-каналі.

До теми: За Йованович таки стежили – у США оприлюднили нові докази

Депутат отримав офіційний статус свідка у цій справі. За словами нардепа, він додав низку доказів до матеріалів кримінального провадження за статтею про порушення таємниці листування та незаконне використання конфіденційної інформації.

Що відомо про справу Йованович? Невідомі люди нібито стежили за колишнім послом США в Україні Марі Йованович, коли та перебувала на посаді. У січні 2020 року Нацполіція відкрила кримінальне провадження через можливе стеження за Йованович. Палата представників США оприлюднила нові документи, що засвідчують факт стеження за дипломаткою. Це документи від Льва Парнаса помічника адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані.

До доказів, що додав Дубінський до справи, входили:

офіційні відомості Управління комп'ютеризованих систем апарату Верховної Ради,

копія його листа на адресу посольства США про необхідність терміново офіційно інформувати всіх громадян та посадових осіб США щодо факту можливого незаконного стеження.

Нардеп також додав, що публічно повідомлятиме про свої подальші дії з приводу стеження за американськими високопосадовцями.

Враховуючи всі ці обставини та коло осіб, за якими відбувалось незаконне стеження, мною ініційована зміна кваліфікації у кримінальному провадженні,

– написав Дубінський у своєму Telegram-каналі.

Дубінський написав, що незаконне стеження відбувалось також щодо чинних Генерального прокурора США Вільяма Барра, Державного секретаря США Майка Помпео, деяких сенаторів, конгресменів та багатьох інших осіб та структур США.

