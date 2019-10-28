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      Дело Межигорья: Ющенко до сих пор знакомится с материалами

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      Виктор Ющенко
      Виктор Ющенко / Фото из соцсетей

      Третьему украинскому президенту еще в начале июня вручили подозрение в выводе резиденции "Межгорье" из государственной собственности. В ГПУ подозревают, что еще в 2002 году Ющенко вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу. В Генпрокуратуре даже хотели арестовать имущество Ющенко, однако в суде не позволили этого сделать. Сейчас дело находится на этапе, когда он знакомится с его материалами.

      Дело в том, что дело по Межигорью насчитывает 2 тысячи томов. Этим можно объяснить длительное ознакомление Ющенко с материалами. Об этом рассказал бывший руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Главкому".

       К теме: Кого подозревают в присвоении "Межигорья": заявление ГПУ

      В то же время, уволенный прокурор подчеркнул: существует опасность по расследованию этого дела из-за нынешних массовых чисток в ведомстве.

      Как вы себе представляете, чтобы новый следователь поднял все это (две тысячи томов – 24 канал), изучил и начал расследовать сначала? Я говорю однозначно и категорически: Рябошапка использует реформирование ГПУ для того, чтобы без принятия процессуальных решений о закрытии все это уничтожить. Любое дело, которое насчитывает более 200 томов, не имеет практически шансов быть расследованным новым следователем,
      – пояснил Горбатюк.

      Он говорит: согласно практике, новый следователь в большинстве случаев не может довести такое дело до логического конца.

      Большая часть информации хранится в голове у следователя. Если есть желание похоронить эти расследования, то надо просто передать дела другому следователю,
      – добавил Горбатюк.

      Что известно о деле "Межигорья" и при чем здесь Ющенко?

      • Резиденция "Межигорье", которая расположена в селе Новая Петровка под Киевом, была в государственной собственности до 2007 года.
      • Потом ее оттуда изъяли и передали под управление структур, связанных с президентом-беглецом Виктором Януковичем.
      • Поэтому третьему украинскому президенту Виктору Ющенко теперь объявили подозрение. Мол, именно он передал в собственность Януковичу резиденцию.
      • По информации ГПУ, Ющенко якобы с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу.
      • Виктор Ющенко обвинения отвергает.
      • После бегства Януковича, в июне 2014 года, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье" в госсобственность. Однако, уже в июле 2015 года имущество "Межигорья" арестовали.
      • Земельные участки суд передал государству 2017 года. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла и сама резиденция.
      • В ноябре 2018 года Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Виктор Янукович Виктор Ющенко Межигорье
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