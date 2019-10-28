Дело Межигорья: Ющенко до сих пор знакомится с материалами

Третьему украинскому президенту еще в начале июня вручили подозрение в выводе резиденции "Межгорье" из государственной собственности. В ГПУ подозревают, что еще в 2002 году Ющенко вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу. В Генпрокуратуре даже хотели арестовать имущество Ющенко, однако в суде не позволили этого сделать. Сейчас дело находится на этапе, когда он знакомится с его материалами.

Дело в том, что дело по Межигорью насчитывает 2 тысячи томов. Этим можно объяснить длительное ознакомление Ющенко с материалами. Об этом рассказал бывший руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Главкому".

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В то же время, уволенный прокурор подчеркнул: существует опасность по расследованию этого дела из-за нынешних массовых чисток в ведомстве.

Как вы себе представляете, чтобы новый следователь поднял все это (две тысячи томов – 24 канал), изучил и начал расследовать сначала? Я говорю однозначно и категорически: Рябошапка использует реформирование ГПУ для того, чтобы без принятия процессуальных решений о закрытии все это уничтожить. Любое дело, которое насчитывает более 200 томов, не имеет практически шансов быть расследованным новым следователем,

– пояснил Горбатюк.

Он говорит: согласно практике, новый следователь в большинстве случаев не может довести такое дело до логического конца.

Большая часть информации хранится в голове у следователя. Если есть желание похоронить эти расследования, то надо просто передать дела другому следователю,

– добавил Горбатюк.

Что известно о деле "Межигорья" и при чем здесь Ющенко?