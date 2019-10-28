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      Справа Межигір’я: Ющенко досі знайомиться з матеріалами

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      Віктор Ющенко
      Віктор Ющенко / фото з соцмереж

      Третьому українському президенту ще на початку червня вручили підозру у виведенні резиденції "Межигір’я" з державної власності. У ГПУ підозрюють, що ще у 2002 році Ющенко вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. В Генпрокуратурі навіть хотіли арештувати майно Ющенка, проте у суді не дозволили цього зробити. Зараз справа перебуває на етапі, коли він знайомиться з її матеріалами.

      Річ у тім, що справа щодо Межигір’я налічує 2 тисячі томів. Цим можна пояснити тривале ознайомлення Ющенка з матеріалами. Про це розповів колишній керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Главкому".

      До теми: Кого підозрюють у привласненні "Межигір'я": заява ГПУ

      Водночас, звільнений прокурор наголосив: існує небезпека щодо розслідування цієї справи через теперішні масові чистки у відомстві.

      Як ви собі уявляєте, щоб новий слідчий підняв все це (дві тисячі томів – 24 канал), вивчив і почав розслідувати спочатку? Я кажу однозначно і категорично: Рябошапка використовує реформування ГПУ для того, щоб без прийняття процесуальних рішень про закриття усе це знищити. Будь-яка справа, яка налічує понад 200 томів, не має практично шансів бути розслідуваною новим слідчим,
      – пояснив Горбатюк.

      Він каже: згідно з практикою, новий слідчий у більшості випадків не може довести таку справу до логічного кінця.

      Велика частина інформації зберігається в голові у слідчого. Якщо є бажання поховати ці розслідування, то треба просто передати справи іншому слідчому,
      – додав Горбатюк.

      Що відомо про справу "Межигір’я" і до чого тут Ющенко?

      • Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року.
      • Потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.
      • Через це третьому українському президенту Віктору Ющенку тепер оголосили підозру. Мовляв, саме він передав у власність Януковичу резиденцію.
      • За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання.
      • Віктор Ющенко звинувачення відкидає.
      • Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.
      • Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція.
      • У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Межигір'я Віктор Ющенко Віктор Янукович ГПУ
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