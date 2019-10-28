Справа Межигір’я: Ющенко досі знайомиться з матеріалами

Третьому українському президенту ще на початку червня вручили підозру у виведенні резиденції "Межигір’я" з державної власності. У ГПУ підозрюють, що ще у 2002 році Ющенко вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. В Генпрокуратурі навіть хотіли арештувати майно Ющенка, проте у суді не дозволили цього зробити. Зараз справа перебуває на етапі, коли він знайомиться з її матеріалами.

Річ у тім, що справа щодо Межигір’я налічує 2 тисячі томів. Цим можна пояснити тривале ознайомлення Ющенка з матеріалами. Про це розповів колишній керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Главкому".

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Водночас, звільнений прокурор наголосив: існує небезпека щодо розслідування цієї справи через теперішні масові чистки у відомстві.

Як ви собі уявляєте, щоб новий слідчий підняв все це (дві тисячі томів – 24 канал), вивчив і почав розслідувати спочатку? Я кажу однозначно і категорично: Рябошапка використовує реформування ГПУ для того, щоб без прийняття процесуальних рішень про закриття усе це знищити. Будь-яка справа, яка налічує понад 200 томів, не має практично шансів бути розслідуваною новим слідчим,

– пояснив Горбатюк.

Він каже: згідно з практикою, новий слідчий у більшості випадків не може довести таку справу до логічного кінця.

Велика частина інформації зберігається в голові у слідчого. Якщо є бажання поховати ці розслідування, то треба просто передати справи іншому слідчому,

– додав Горбатюк.

Що відомо про справу "Межигір’я" і до чого тут Ющенко?