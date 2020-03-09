Дело МН17: когда суд вынесет решение и появятся ли новые подозреваемые

Подозреваемыми по делу катастрофы Boeing МН17 являются трое россиян и один гражданин Украины. Для вынесения решения в отношении подозреваемых суду понадобится больше 14 дней. А в Офисе генпрокурора убеждены, что во время судебного заседания появятся новые подозреваемые.

О том, сколько времени суду нужно для принятия решения относительно фигурантов дела, сообщил судья Хендрик Стейнхаус.

Обратите внимание В Нидерландах продолжается суд по делу Boeing МН17: видео

По его словам, для вынесения решения по делу о причастности четырех человек к трагедии понадобится минимум недели.

Решение суда обычно объявляется через 14 дней после слушаний. В данном случае это займет больше времени,

– отметил Стэйнхаус.

В то же время заместитель генпрокурора и глава украинской делегации на судебном процессе Гюндуз Мамедов прокомментировал возможность появления новых подозреваемых.

По его словам, украинская сторона передала Нидерландам все материалы относительно четырех подозреваемых.

Однако на уровне Украины следствие продолжается. Я уверен, что появятся новые фигуранты. Далее мы согласуем это с коллегами из JIT и передадим им все собранные материалы по ним,

– заявил Мамедов.

Что известно о подозреваемых

В настоящее время прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

(Стрелкову). полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда относительно катастрофы. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Основное о судебном заседании

Ни один из обвиняемых 9 марта не пришел на рассмотрение дела.

9 марта на рассмотрение дела. На резонансный судебный процесс аккредитовали почти пол тысячи журналистов.

Дело пока состоит из 30 тысяч страниц .

. Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение продлится в течение года.

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Коротко о катастрофе самолета MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе недалеко от Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли .

. Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.



Катастрофа Boeing MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала