Справа МН17: коли суд винесе рішення та чи з’являться нові підозрювані

Підозрюваними у справі катастрофи Boeing МН17 є троє росіян та один громадянин України. Для винесення рішення щодо підозрюваних суду знадобиться понад 14 днів. А в Офісі генпрокурора переконані, що під час судового засідання з'являться нові підозрювані.

Про те, скільки часу суду потрібно для прийняття рішення щодо фігурантів справи, повідомив суддя Хендрік Штейнгауз.

Зверніть увагу У Нідерландах триває суд у справі Boeing МН17: відео

За його словами, для винесення рішення в справі про причетність чотирьох людей до трагедії знадобиться щонайменше тижні.

Рішення суду зазвичай оголошується через 14 днів після слухань. У цьому випадку це займе більше часу,

– зазначив Стэйнхаус.

Водночас заступник генпрокурора і глава української делегації на судовому процесі Гюндуз Мамедов прокоментував можливість появи нових підозрюваних.

За його словами, українська сторона передала Нідерландам всі матеріали щодо чотирьох підозрюваних.

Однак на рівні України слідство триває. Я впевнений, що з'являться нові фігуранти. Далі ми погодимо це з колегами з JIT і передамо їм всі зібрані матеріали щодо них,

– заявив Мамедов.

Що відомо про підозрюваних

Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Основне про судове засідання

Жоден зі звинувачених 9 березня не прийшов на розгляд справи.

9 березня на розгляд справи. На резонансний судовий процес акредитували майже пів тисячі журналістів.

Справа наразі складається із 30 тисяч сторінок .

. Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

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Коротко про катастрофу літака MH17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули .

. Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу